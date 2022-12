Maurizio Battista contro l'ex Alessandra Moretti: "Non vedo mia figlia da due settimane, regalo la sua cameretta"

Maurizio Battista è tornato a parlare del rapporto conflittuale che ha con la sua ex moglie, Alessandra Moretti. Al centro della questione, che ha portato l'attore a condividere un video-sfogo sui social in cui afferma che Moretti gli starebbe negando la possibilità di stare con sua figlia Anna. "Devo chiedere l'elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo" è arrivato a dichiarare Battista.

"Siamo circa a due settimane che non vedo la signorina Anna per vari motivi, veri o inventati - ha detto -, gli sviluppi mi costringono a regalare la cameretta della signorina Anna. Visto che non può venire perché le manca la mamma, visto che ha altri tipi di problemi, reali o indotti, mi fa piacere regalarla. È il mio ennesimo fallimento. Qualche altro bambino o bambina se la può godere e questo mi fa piacere" queste le parole miste tra rabbia e risentimento per una situazione che non sa come affrontare.

"Avevo pensato di fare una cosa bella, romantica e affettuosa (parla del comprare la cameretta per la figlia) e magari mi darà più piacere che qualcuno se la gode" ha aggiunto ancora l'attore che poi su Facebook ha scritto: "Se mollo perdo Anna per sempre. È questo lo scopo".

Il matrimonio tra i due è finito più di un anno fa e fin da subito è stato evidente che i due non si fossero lasciati in buoni rapporti e così oltre alla battaglia legale è iniziata anche quella social. Anna ha 6 anni e sarebbe dovuta stare con il padre il 31 dicembre mentre Battista è impegnato con lo spettacolo "Tutti Contro Tutti" all'Auditorium Conciliazione a Roma. "La signora mi ha risposto: 'Eh, vediamo! se poi piange, si stanca, magari vediamo l'1'. Come magari?" così Maurizio ha ricostruito la conversazione avuta con l'ex in un altro video. "Adesso andiamo in tribunale e vedremo... Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po' di febbre" ha aggiunto con non poca rabbia l'attore.