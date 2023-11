Maurizio Battista, la moglie racconta i problemi di salute : "Ecco perché ci siamo riavvicinati" (video)

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono sposati dopo dieci anni in cui momenti di felicità, come la nascita della loro figlia Anna, si sono alternati al superamento di una crisi che non ha risparmiato pesanti accuse reciproche. Della cerimonia che ha suggellato la loro unione lo scorso 21 ottobre come dei momenti più bui vissuti da separati la coppia ha parlato su Rai 1, nel salotto pomeridiano de La Volta Buona. "La nostra è una dimostrazione che nella vita si può sbagliare, si può cambiare. Che i grandi amori fanno un giro largo e poi ritornano" ha commentato l'attore che con la moglie ha ritrovato un nuovo inizio quando sono subentrati problemi di salute.

"Ci siamo riavvicinati in un momento un po' particolare; lui è stato molto male, ha avuto queste ulcere e nel momento del bisogno, mi sono accorta che comunque la cosa che conta di più nella vita sono le radici e quando riesci a piantarne di solide, a quelle ti devi aggrappare sempre. In quel momento ho capito che lui era la mia radice e io ero la sua. E quindi ho detto: è giusto così", ha confidato Alessandra Moretti a Caterina Balivo che è stata omaggiata della bomboniera di nozze.

Maurizio e Alessandra: ieri separati, oggi sposi ?? #LaVoltaBuona pic.twitter.com/R0FsZ5yEnA — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 8, 2023

Maurizio Battista sul matrimonio con la compagna

Della delicata situazione con quella che per un periodo è stata la sua e oggi è sua moglie, Maurizio Battista ne aveva parlato al Corriere di Roma qualche tempo fa. "A 67 anni mi sentivo, come dire, intossicato. Alessandra, che di anni ne ha 37, sicuramente era meno intossicata di me, ma la sua maggiore leggerezza non è bastata a salvarci da una crisi profonda. Ci siamo fatti del male su Facebook. Siamo passati per denunce e interventi della polizia, non lo nascondo. Ad esempio, quando lei ha iniziato a convivere con qualcuno che io non gradivo avesse contatti con la mia bambina. Gli anni di differenza fra noi non aiutavano. Mi hanno riscontrato dieci ulcere, dall'ansia e il malessere", aveva detto. Oggi, però, la situazione è cambiata e Battista si gode questo nuovo inizio che coincide con un matrimonio, il terzo per lui. "Ho avuto due matrimoni: dal primo, nel 1981, sono nati due figli, di 40 e 36 anni, con i quali ci siamo reciprocamente ‘rimossi’. Anche il secondo, senza figli, è finito male" aveva confidato l'attore.