La moglie di Maurizio Battista colpita da embolia polmonare: "Sono viva per miracolo"

"Sono tante le cose che vorrei dire, ma da due giorni soffoco nel pianto". Inizia così il lungo post su Instagram con cui Alessandra Moretti racconta i problemi di salute con cui sta facendo i conti. La moglie di Maurizio Battista è stata colpita da un'embolia polmonare ed è ancora sotto shock: "Siamo nell'era social, dove regna l'ostentazione della perfezione, della performance a tutti i costi. Oggi la tenerezza e la verità sono il vero atto rivoluzionario. Le fragilità non sono ammesse e ci si vergogna a mostrarsi tali. Senza giri di parole, sono viva per miracolo".

La 36enne, mamma di Anna - 7 anni, avuta dal comico romano - pubblica la cartella clinica e spiega: "Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo 'trombo' così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via ad ogni costo! Ecco in questi casi non capisco se si è più sfortunati o fortunati, nel senso: chi stabilisce il confine tra le due cose? Io sono pervasa da un'altalena di pensieri e emozioni passando dal 'menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta' al 'ma come cxxx è possibile che proprio a me? Non bevo, non faccio stravizi, eppure...'. Ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi - continua - quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo".

La paura è stata tanta, per lei ma anche per i suoi affetti più cari, a partire dal marito e dalla figlia: "Ringrazio tutti i miei amici, conoscenti, parenti e chiedo perdono se non sto rispondendo alle chiamate e ai messaggi, ma cercate di comprendere che sto pensando solo a mia figlia ora. Vi voglio bene - conclude - e speriamo di raccontarla tutta". Infine l'appello: "Chiedo agli amici di non commiserare (già ci penso abbastanza da sola), non iniziare a dirmi 'oddio ma come ti curano? Cosa farai?', ve prego no. Poche domande a Maurizio che sta pensando un po' a troppe cose per i suoi mezzi. E soprattutto per Anna, tutto deve proseguire, compreso lo spettacolo del papà dove lei si diverte tanto".