Maurizio Battista sposa la compagna Alessandra Moretti (dopo le guerre): l'annuncio sui social

Maurizio Battista sposa la compagna Alessandra Moretti. L'annuncio è arrivato attraverso il profilo social della futura sposa che ha postato la partecipazione della data delle nozze che si terranno a Roma a ottobre e una foto di loro due insieme alla figlia. La coppia celebrerà il matrimonio dopo dieci anni insieme segnati da incomprensioni che avevano determinato anche la rottura raccontata sui social dal comico romano. Un momento complicato che poi è stato superato con la riappacificazione che adesso trova nelle parole di Moretti la conferma di un sentimento ritrovato e pronto per essere celebrato.

"La famiglia rende casa tua il posto in cui non vedi l’ora di ritornare. Ci sono stati momenti difficili, incomprensioni forti, salite che sembravano impraticabili ma se in quel posto ti senti al sicuro è li…che devi tornare" esordisce la donna nella didascalia: "Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni,cambiamenti,Cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra. Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e caposaldo della tua esistenza. Quella che chiami quando ti sei cacciato nei guai,quando hai bisogno di una pacca sulla spalla …quella mano che ti sostiene nonostante tutto…SEMPRE".

"La passione finisce, l'amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature" si legge ancora: "Ma quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero FAMIGLIA. E la mia famiglia è la mia più grande risorsa. Mia figlia è frutto di un percorso duro fisicamente e psicologicamente ma è la prova più alta d’amore che potessi donare a me stessa". Infine, la dedica all'uomo che diventerà suo marito: "Eternamente grata e nonostante tutto non c’è altro uomo al mondo che sposerei" accolta con i commenti di auguri di amici e fan della coppia.