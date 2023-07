Maurizio Battista torna con la moglie dopo anni di accuse: "Tutto si è ricomposto"

"I più deboli si vendicano, i più forti perdonano e quelli più felici dimenticano", queste le parole che Maurizio Battista su Instagram ha dedicato alla moglie, Alessandra Moretti, con cui è tornato insieme dopo gli ultimi anni di accuse e guerre.

La coppia si era separata nel 2021 e il comico si era più volte sfogato sui social contro l'ex compagna, madre di sua figlia Anna, di 7 anni, perché - secondo la sua versione - le impediva spesso di vedere la bambina. Tutto risolto, evidentemente, o per dirla con le sue stesse dichiarazioni rilasciate al Messaggero "tutto ricomposto". Battista e sua moglie sono tornati a vivere insieme da qualche mese, ma lui ne ha parlato pubblicamente soltanto adesso: "Lei e Anna sono la mia famiglia, che gli altri dicano quello che vogliono. Mi hanno scritto di tutto, perché Alessandra ha 30 anni meno di me. Con lei abbiamo vissuto anche alcuni momenti difficili, come il pubblico sa bene, racconto la mia vita minuto per minuto, ma per fortuna tutto si è ricomposto".

Battista parla anche del suo carattere, di qualche rimpianto - "qualche volta potevo essere un po' meno litigioso" - e dice senza peli sulla lingua di non avere amici nel mondo dello spettacolo: "Nessuno. Alle mie prime non ho mai visto un collega. Nell'ambiente c'è molta ipocrisia".