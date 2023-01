Maurizio Costanzo: "Chiara Ferragni? Con la beneficenza deve giustificare la sua presenza a Sanremo"

Chiara Ferragni? Ormai è entrata in pieno clima Sanremo. Tra i primi shooting di gruppo con le colleghe, l'annuncio degli stilisti che vestirà al Festival dove sarà al fianco di Amadeus e Gianni Morandi nella prima e ultima serata, le prime ansie per la diretta tv e quell'annuncio, criticatissimo, sul cachet devoluto in beneficenza per la lotta alla violenza sulle donne, l'imprenditrice digitale sembra non parlare d'altro in questi giorni e i giornali, altrettanto.

Ma se quasi tutti, finora, hanno detto la loro sulla presenza dell'influencer per eccellenza al Festival della canzone italiana e ancora di più sulla sua scelta di dare il suo cachet in beneficenza, mancava un'opinione molto importante, quella di un volto tv iconico con alle spalle una grande carriera nel giornalismo e nella conduzione, Maurizio Costanzo.

Il marito di Maria De Filippi, infatti, ha deciso di dire la sua sul caso Ferragni-Sanremo e ha sottolineato, sul settimanale Chi, che, secondo lui, la mossa della beneficenza annunciata in conferenza stampa dalla moglie di Fedez è stata fatta solo per giustificare, in qualche modo, la sua presenza a Sanremo, altrimenti, ingiustificabile.

"Indubbiamente è una battaglia giusta (quella contro la violenza sulle donne), giustissima - ha esordito Maurizio Costanzo ma poi è arrivata la stoccata per la Ferragni -. E serve anche per risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo".