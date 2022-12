Maurizio Costanzo è stato condannato per diffamazione aggravata

Se questo errore gli era costato già una diffida, adesso, le cose si fanno più serie per Maurizio Costanzo che, a 84 anni, è stato condannato per diffamazione aggravata. Come mai? Dobbiamo fare un passo indietro e tornare al 2017 quando, in una puntata del suo Maurizio Costanzo Show, andata in onda il 20 aprile di quell'anno, il giornalista e conduttore tv aveva fatto dei commenti, ritenuti decisamente offensivi, sul giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, per la gestione del caso Gessica Notaro, la donna sfregiata in volto con l'acido il 10 gennaio dello stesso anno. Le parole di Costanzo, che oggi gli costano davvero caro, erano state rivolte al giudice 56enne, originario di Loreto, nelle Marche, in riferimento al suo operato nei confronti dell'ex fidanzato della Notaro, Edson Tavares.

"Complimenti a questo gip, vogliamo dire il nome del gip che ha fatto questo? Diamo il nome. Io mi voglio complimentare col gip. Dico al Csm, al Consiglio Superiore della Magistratura: fate i complimenti da parte mia a questo gip che ha deciso questo»", erano state le parole di Costanzo nel commentare la misura cautelare emessa nei confronti dell'ex di Notaro, relativa ad episodi di stalking precedenti al fatto dell'acido (nel 2016). Il gip, infatti, aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna quando la procura aveva chiesto per Tavares gli arresti domiciliari.

La difesa di Maurizio Costanzo aveva specificato che nelle parole del conduttore non c'era alcuna volontà diffamatoria ma la giudice che ha preso in carico la questione, Maria Elena Cola del Tribunale di Ancona, ha deciso diversamente condannando il marito di Maria De Filippi a un anno di reclusione, con la sospensione della pena subordinata al pagamento di 40mila euro.

Costanzo, ora, potrà ricorrere in appello.