Maurizio Costanzo: "Il segreto tra me e Maria è l'affetto, non l'amore"

(Nel video Maurizio Costanzo a Verissimo)

"Rifarei tutto". Così Maurizio Costanzo, ospite a Verissimo, quando parla della sua storia d'amore con Maria De Filippi. Insieme da 35 anni, quando si sono incontrati il giornalista aveva alle spalle tre matrimoni: "Mi sono sposato 4 volte prima di capire quella giusta - ha detto ironicamente a Silvia Toffanin - Mi è andata bene".

Costanzo ha spiegato quello che secondo lui è il segreto del loro rapporto: "L'affetto e il rispetto. L'affetto che non è l'amore, è una cosa più seria. Il rispetto che non è il parlare bene ma il rispettare l'altra persona. Sono orgoglioso di lei, è la testimonianza che ci ho visto giusto".

Il rapporto con i figli e i nipoti

Due figli e quattro nipoti, il giornalista ha parlato anche del rapporto che ha con tutti loro: "Uno dei miei figli fa il regista, la femmina ha scritto ma ora fa più che altro la madre. Il terzo (Gabriele, adottato con Maria De Filippi, ndr) è qui con me perché mi segue nelle cose che faccio in tv ed è quello che di più ha vissuto la mia vita. Mi sono emozionato quando mi ha chiamato papà per la prima volta, lui non lo sa ma è vero". Infine si è descritto come un nonno atipico, ma molto attento: "È bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Tutti i giovedì li vedo in ufficio da me, non perché io abbia dei ricordi ma perché ce li abbiano loro. Lo faccio per costruire ricordi per loro. Non sono un nonno che accompagna allo zoo o allo stadio, per cui li vedo una volta a settimana". Infine una riflessione sulla vita: "Bisogna prenderla sempre di tre quarti e mai di fronte. Sempre di sguincio, perché la vita è più forte".