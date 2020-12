Maurizio Costanzo a cuore aperto: “La Maria che il pubblico non conosce”

Giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, ma anche figlio, padre e marito: Maurizio Costanzo si è raccontato sotto molteplici aspetti in una lunga intervista al Fatto Quotidiano che ha messo in luce i momenti più importanti della sua carriera come quelli più privati della sua vita da 30 anni accanto a Maria De Filippi.

E proprio a proposito della moglie, autrice e conduttrice di punta di Canale 5, Maurizio Costanzo ha rivelato un dettaglio sconosciuto al pubblico, segno della profonda conoscenza di una donna che prima che personaggio, è la persona con cui ha scelto di condividere i suoi giorni: “È molto precisa e scrupolosa sul lavoro, molto più di me. Io mi affido di più al caso, alla fortuna. Maria è una professionista straordinaria”, ha detto il conduttore rispondendo alla domanda su un aspetto della moglie che potrebbe non essere rilevato dai telespettatori.

Come si resiste insieme così tanto tempo? “Forse perché ci ho messo un po’ di tempo per capirlo, sono arrivato al quarto matrimonio per trovare la donna giusta”, ha ammesso ancora Costanzo che, prima di Maria, è stato sposato per quattro volte e convissuto una volta. “Pazienza, il rosicamento esiste nel nostro mestiere ma in generale tutti i campi”, il commento sulle voci che negli anni hanno criticato la sua capacità di conquista delle donne: “Uno non alto, non magro, non aitante che aveva un minimo di incontro femminile dava fastidio. Ma le battute sulla mia fisicità non mi hanno mai infastidito.”

Maurizio Costanzo papà: “Con i miei figli ho trovato un grande equilibrio”

Oltre a Gabriele, adottato quando aveva 10 anni insieme a Maria De Filippi, Maurizio Costanzo ha anche due figli, Camilla e Saverio, nati dal matrimonio con la seconda moglie Flaminia Morandi. “Io penso di essere stato un padre attento, con i miei figli ci vediamo tutti i giovedì a pranzo insieme”, ha detto di loro il conduttore: “Il lavoro non ha cannibalizzato la mia vita, credo di essere riuscito a trovare un equilibrio ed è una grande fortuna”. Cosa ha pensato quando ha visto in onda ‘L’Amica Geniale’ con la regia di suo figlio Saverio? “Mi sono molto emozionato”, ha ammesso, “è stato un grandissimo regalo. Saverio è stato bravissimo”.