Maurizio Costanzo, Sabrina Ferilli torna in Italia per stare accanto a Maria De Filippi

Centinaia le persone che stanno esprimendo il loro dolore sui social per la scomparsa di Maurizio Costanzo: persone comuni, personaggi dello spettacolo, colleghi e ammiratori del conduttore legati a lui e alla moglie Maria De Filippi da un rapporto professionale e intimo di lungo corso. Sabrina Ferilli è tra loro. Ma a differenza dei tanti, fino a ora l'attrice non ha condiviso pubblicamente il proprio personalissimo dolore per una perdita così importante.

"Fiori e promesse. Tante mancate" si è limitata a scrivere a corredo del suo ultimo post che raffigura una rosa rossa tenuta tra le mani. Un pensiero che a molti dei follower è parso riferito proprio alla sofferenza per la scomparsa di Maurizio, marito di quella che è tra le sue più grandi amiche nella vita privata come in quella lavorativa che il pubblico ha imparato a conoscere a Tu sì que vales. Ed è per questo che quel "Arrivo" scritto a corredo dell'ultima storia Instagram che raffigura un aeroporto pare proprio riferito al rientro in Italia da Tokyo dove si trovava nei giorni scorsi, probabilmente organizzato nelle ultime ore proprio per stare accanto a Maria in questo momento di immenso dolore. "Abbraccia Maria da parte nostra" scrive più di qualcuno, consapevole di quanto gli affetti, nei frangenti più sconcertanti della vita come la morte di una persona cara, siano fondamentali per cercare di alleviare la tristezza.