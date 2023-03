Maurizio Costanzo, l'ira di Maria De Filippi e dei figli: "Le informazioni diffuse sul patrimonio sono false"

Passati i giorni delle celebrazioni per la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e i famigliari del giornalista scomparso a 84 anni lo scorso venerdì 24 febbraio, hanno affidato a una nota dell'avvocato Pierluigi De Palma pubblicata da Repubblica tutta la rabbia per le notizie inerenti l'effettivo valore dell'eredità lasciata alla moglie e ai tre figli, Camilla, Saverio e Gabriele. "La valutazione del patrimonio è immaginifica" fa sapere il legale a proposito delle indiscrezioni sul valore dei beni appartenuti a Costanzo. Stando sempre al comunicato, le informazioni avrebbero ferito in particolar modo proprio Maria De Filippi, "sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità".

La nota smentisce così i riferimenti al patrimonio "di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia", definite "false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti".