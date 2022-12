Maurizio Costanzo svela il romantico regalo per il compleanno di Maria

Insieme dal 1990, dal '95 marito e moglie. Il legame tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è tra i più longevi e profondi della tv italiana. Sempre molto riservati sulla loro vita privata e di coppia, parlando del compleanno della moglie - che ha compiuto 61 anni proprio pochi giorni fa, il 5 dicembre - il giornalista e conduttore ha fatto uno strappo alla regola.

Ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, Costanzo ha fatto più di qualche piccola rivelazione: "Abbiamo festeggiato il compleanno, certo. Che regalo le ho fatto? Noi ci regaliamo sempre dei mazzi di fiori. Stiamo insieme da 30 anni, che ci dobbiamo regalare? Conta il biglietto e soprattutto ricordarsene a una certa età. Le ho regalato le rose. Ovviamente rose rosse, per la precisione dodici. Si dice sempre 'una dozzina di rose rosse scarlatte'. Ci fu anche negli anni '30 una commedia di grande successo con questo titolo". Nessuna rivelazione sulla reazione di Maria De Filippi, ma si può facilmente immaginare la sua gioia nel condividere un altro traguardo importante accanto all'uomo più importante della sua vita.

Il duro commento su "Ballando con le stelle"

Maurizio Costanzo ha fatto anche sapere di seguire "Ballando con le stelle", nonostante vada in onda contemporaneamente a "Tu si que vales", prodotto e condotto dalla moglie: "Mi alterno". A proposito del dance show di Rai 1, ha detto la sua sugli attacchi che sta subendo Selvaggia Lucarelli e non solo: "Ho difeso Memo Remigi che l'hanno cacciato e ho difeso la Lucarelli dagli insulti di chiunque e continuo a difenderla. In queste grande trasmissioni si fanno del male, dove Iva Zanicchi dà della T a Selvaggia. Ma che stanno facendo? Menomale che c'è Ivan Zazzaroni che è uno serio. Poi c'è quell'imbecille di Montesano con quella maglietta. Se sono contento che sia stato espulso? Sì".