Tommaso Zorzi a cuore aperto: “Francesco Oppini è stato il mio grande amore. Invidio la sua fidanzata”

(Nel video Tommaso Zorzi parla di Francesco Oppini al Maurizio Costanzo Show)

Tommaso Zorzi è stato tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo del ‘Maurizio Costanzo Show’, trasmessa mercoledì 24 marzo su Canale 5. L’influencer, attualmente opinionista dell’Isola dei Famosi, non ha avuto reticenze nel raccontare le emozioni che hanno segnato la sua lunga permanenza nella Casa del GF Vip da cui è uscito vincitore, tra le quali la forte infatuazione nei confronti del coinquilino Francesco Oppini.

I sentimenti provati da Tommaso per il figlio di Alba Parietti hanno tenuto banco a lungo nel dibattito che infiammava i social durante la messa in onda del reality, soprattutto quando l’influencer ammise di essersi innamorato dell’amico che, a un certo punto, lasciò il programma per tornare dalla fidanzata. Sulla questione è tornato ad indagare Maurizio Costanzo che ha chiesto al suo ospite di parlare di quelle sensazioni.

Tommaso Zorzi parla dell’amore per Francesco Oppini

Grazie al GF Vip, oggi tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini c’è una splendida amicizia. Tuttavia, l’influencer ha voluto rispondere con totale sincerità alla domanda di Maurizio Costanzo sui sentimenti provati per l’amico durante il reality. “Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello. Mi sono dichiarato mettendo da parte l’orgoglio, ci sentiamo spesso. Mi ha aperto la porta del cuore”, ha confidato Tommaso per poi rivolgere un pensiero alla vita sentimentale dell’amico, da anni felicemente condivisa da Oppini con la storica compagna Cristina Tomasini: “Provo una sana invidia per la fidanzata che ha accanto un uomo con la U maiuscola”.

Quanto ad Alba Parietti: “Non è mia suocera, ma è come se lo fosse”, ha scherzato Zorzi: “Mi chiama 5-6 volte al giorno. La adoro. Ora con lei c’è una sinergia molto pericolosa, forse più tra me e lei che tra me e Oppini. Per me lei è una mentore. Sto iniziando adesso il percorso televisivo e lei mi dà dei consigli”, ha affermato.

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è nata e cresciuta piano piano nella Casa del GF Vip. Con il passare dei giorni, Zorzi ha iniziato a provare qualcosa di più per il coinquilino, sentimento che ha realizzato di provare solo quando lui ha deciso di abbandonare il programma. Dopo gli sfoghi e le lacrime per l’addio di Oppini, tra i due c’è stato un confronto davanti alle telecamere.

“Non devi pensare a nulla di strano. L'amicizia è un sentimento d'amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi (…) Ci sarò sempre a prescindere. Se mi chiederai di fare un passo indietro, lo farò se tu vorrai farlo per te stesso io lo capirò”, le parole di Oppini tornato per l’occasione nella Casa: "Fra guarda io non penso che avrei mai avuto il coraggio di dirtelo in casa, non avrei mai voluto rovinare il rapporto che più mi faceva sentire al sicuro”, la replica di Tommaso: “All'inizio non me ne rendevo conto poi nell'ultimo periodo mi sono accorto di cosa stava accadendo, ma prima o poi questi nodi vengono al pettine”. E dopo l’autenticità del confronto, la storia di un’amicizia destinata a durare anche lontano dalle telecamere.