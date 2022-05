Maurizio Costanzo rivela il retroscena su Teo Teocoli dopo l'ospitata di Mara Venier

Ospite a Domenica In il 1 maggio, Teo Teocoli aveva raccontato con un certo rammarico di essersi sentito dimenticato da molti colleghi della tv tra cui Maurizio Costanzo. "Non ho nulla contro di lui, lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato" erano state le parole del giornalista che, intevenuto con una telefonata in diretta durante il programma di Mara Venier, aveva colto l'occasione per chiarire il fraintedimento passato e invitare l'attore a presenziare al suo Maurizio Costanzo Show.

Cos'è successo dopo la telefonata in diretta

Adesso però l'episodio è stato nuovamente tirato in ballo da Maurizio Costanzo che ha raccontato il prosieguo di quello scambio di battute televisive con Teo Teocoli. "Qualche domenica fa a Domenica In Mara Venier era con Teocoli che si era lamentato perché io lo ignoravo, io ho chiamato in diretta dicendogli di venire al Maurizio Costanzo Show, è stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto" ha raccontato il giornalista nel corso della puntata di Facciamo finta che, il programma che conduce su R101 insieme a Carlotta Quadri. "Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti che poi non vieni?" ha aggiunto Costanzo riferendosi a Teocoli che, almeno per ora, non ha commentato le sue parole. Seguirà un altro intervento di zia Mara?