Maurizio Mattioli si è sposato: chi è la moglie Simonetta Benincasa (foto)

Maurizio Mattioli si è sposato. Domenica 14 gennaio l'attore 74enne ha coronato il suo rapporto d'amore con la compagna Simonetta Benincasa, di quattro anni più giovane, al suo fianco dal 2015. Molto riservato sulla sua vita privata segnata dalla morte della moglie Barbara Divita nel 2014, Mattioli ha fatto un'eccezione condividendo sui social alcuni momenti delle nozze celebrato a Gorga, paese d'origine in provincia di Roma. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, anche volti noti come Enzo Salvi che è stato suo testimone, Pier Francesco Pingitore, Alberto Laurenti e Rino Barillari. E alla vigilia delle nozze un video che ha raccolto le foto di coppia più belle è stato postato con la frase "ci siamo", segno dell'impazienza di diventare marito della sua Simonetta.

Chi è Simonetta Benincasa, moglie di Maurizio Mattioli

Maurizio Mattioli ha presentato per la prima volta la sua compagna in una puntata del programma televisivo Storie italiane nel 2023. In quell'occasione l'attore confidò con quanta difficoltà era riuscito a riaprirsi al mondo proprio grazie a Simonetta: "Questo incontro prima o poi doveva avvenire, non c'è niente da nascondere. Ma c'è sempre un attimo di paura nel dire una cosa. Quando poi si tratta di cose intime c'è sempre timore. Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo". Della vita privata di Benincasa non si sa molto. Lontana dal mond dello spettacolo, di lei Mattioli ha detto: "Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l'ha mandata dal cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia". I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni e, dopo essersi persi di vista, si sono ritrovati per un caffè e una cena. Da allora non si sono più lasciati.