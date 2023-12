Mauro Corona contro Ilary e Belen: la pesante stoccata (e il consiglio per Totti)

Mauro Corona contro Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Nel consueto intervento a È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, lo scultore e scrittore ha detto la sua in riferimento alle showgirl che nel weekend sono state protagoniste di interviste televisive in cui hanno parlato della fine del matrimonio con i rispettivi ex partner, Stefano De Martino e Francesco Totti. "Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette... Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe", ha affermato Corona che si è soffermato in particolare sulla saga Totti-Blasi tra separazione, ripicche, orologi e borsette al centro della vicenda. "A me Totti è sempre piaciuto, anche se tifo Milan. Ora vedo queste meschinerie... Ma daglieli questi orologi, che te ne fai? Le macchine perdono olio, gli orologi perdono tempo. Capisco l'investimento, con gli orologi da 40mila euro. Ma compratevi una motosega!", ha aggiunto.

Belen, a Domenica In, ha parlato della sua battaglia contro la depressione e dell'assenza del suo (quasi) ex marito, Stefano De Martino: "Il tradimento è arrivato dopo un mese. Mi ha lasciato sola". "Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale", ha tuonato Corona. "Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l'amore c'è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l'amore diventa come una falce. È normale che ci si aspetti poi un'altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere. Quando mi sono sposato, il prete voleva che dicessi che sarei stato fedele tutta la vita. Ma perché avrei dovuto dire una bugia?", ha ammesso.

#Corona: "Ilary Blasi e Belen Rodriguez che hanno raccontato i tradimenti subiti? Mi chiedo come si faccia a credere che due persone che si sposano non si tradiranno mai. Io non lo chiamo tradimento, ma vivere".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/ULvtpvPe5F — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) December 5, 2023