Mauro Corona: "Voglio rivolgermi a Chi l'ha visto per capire come è morto mio fratello"

La violenza del padre, verso i tre figli e verso la moglie, la fuga e l'abbandono della madre, la morte misteriosa del fratello, la convivenza con l'alcol, la malattia: queste le tappe salienti della vita di Mauro Corona ripercorse nel suo ultimo libro, Le Altalene. "Il mio libro testamento" lo definisce lo scrittore, ospite fisso nel programma di Rete 4 Bianca Berlinguer È sempre cartabianca, nell'intervista pubblicata su Oggi dove ricorda il suo rapporto con i genitori ("Il mio inconscio allucinato non mi permette di sentirmi felice perché c'è sempre questa ombra di violenza, percosse e miseria", dice, "Mio papà ci legava al melo, al pero, anche per otto-nove ore. Mia mamma lasciò me e gli altri due figli per sette anni"), ma anche la morte del fratello Felice, a 17 anni, avvenuta in Germania e rimasta ancora un mistero.

"Voglio rivolgermi a Chi l'ha visto per capire come è morto in un giorno di giugno del 1968" confida Corona: "Aveva accettato di andare a fare il gelataio in Germania su proposta di Antonio Toscani del Moro. Partì a marzo fu ritrovato a Paderborn, nella piscina di una villa, con la testa rotta. Là intorno c'erano cocci di bottiglie. Voglio ritrovare chi era con lui e capire che cosa è successo, parlare con il figlio del padrone della gelateria, se è ancora vivo. Non ho nessun desiderio di vendetta. Mio fratello era bello, era andato via per scappare dalla miseria. Tornò in una cassa. Chi gli aveva dato lavoro non venne al funerale. Nessuno ci ha spiegato nulla, neppure la polizia. Non voglio pubblicità. La Rai me ne ha data già data troppo".

Nella sua infanzia determinanti sono stati i suoi nonni, "angeli custodi" li chiama: "Mia madre ci abbandonò quando io avevo sei anni, mio fratello Felice ne aveva 5, l'altro, che poi ha fatto il minatore, aveva quattro mesi. Quando è tornata io avevo 13 anni. Non volevo neanche vederla. Il rapporto con mio padre e mia madre è stato sempre pessimo. Di odio ricambiato. Quando sono morti mi sono sentito liberato da un peso. Non c'era più quel confronto devastante". E sul padre: "Quando tornavo a casa, complice le bevute, c'erano sempre risse" ricorda: "Sono andato via a 17 anni. Mi sono sistemato in una baita senza luce elettrica. C'erano ragnatele e un fiasco di vino sul tavolo".

Il rapporto con Bianca Berlinguer

I siparietti con Bianca Berlinguer sono ormai attesissimi dal pubblico di È sempre Cartabianca, un dato che lo allieta molto. Il rapporto professionale di questi anni ha consolidato la stima professionale per la conduttrice con cui è nata una stabile collaborazione dopo una prima ospitata: "Ha portato ascolto e mi hanno richiamato. Poi mi hanno fatto un contrattino. E da lì è nato il duo comico" dice, escludendo qualsiasi implicazione sentimentale: "Manco morto. Recitiamo", assicura.

Quanto alla politica, Mauro Corona ha definito Elly Schlein priva di carisma: "A malincuore devo dire che il più carismatico era Renzi. Alla sinistra non basta cambiare segretario, deve recuperare la sua base". E su Giorgia Meloni: "Ogni tanto ci mandiamo messaggi. La destra potrebbe governare bene. Ma non fa quello che ha promesso" continua, "Salvini aveva sbandierato che avrebbe eliminato la Legge Fornero, e invece è stata peggiorata. Salvini lo conosco, a volte si beve assieme. Ora poi è a favore del ponte sullo Stretto. Intanto, gli ospedali chiudono".