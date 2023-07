Leucemia, Wanda Nara sta male? Mauro Icardi rompe il silenzio sui social

Un cuore e un leone, queste le emoticon che Mauro Icardi ha usato come didascalia di alcune foto che lo ritraggono insieme alla moglie Wanda Nara. Da giorni si susseguono le notizie, prima riportate dai media argentini e poi riprese dalle agenzie stampa di tutto il mondo, sulla presunta leucemia che sarebbe stata diagnosticata a Wanda Nara.

Al momento nessuna conferma è arrivata né dalla diretta interessata né dal marito, ma proprio queste foto di Icardi potrebbero essere interpretate come un messaggio riferito proprio a queste indiscrezioni. La scelta dell'emoticon del leone potrebbe essere letta come un simbolo di forza e coraggio. I media argentini hanno riferito in via ufficiosa che Wanda si sarebbe sottoposta a delle analisi e che in questi giorni dovrebbero arrivarle i risultati dei test clinici.

Le foto sono state molto commentate e tra i numerosi "bellissimi" ci sono anche molti messaggi di speranza e di pronta guarigione, alcuni sperano anche che le voci che in questi giorni si sono diffuse a macchia d'olio non rispettino la realtà. Di certo al momento c'è solo la decisione di cancellare alcuni importanti impegni di lavoro, tra cui uno a Milano, sembrerebbe per colpa di forti dolori addominali: Wanda sarebbe stata accompagnata da Icardi all'ospedale del Santuario de Los Arcos, a Buenos Aires, dove sarebbe attualmente ricoverata.