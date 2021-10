Mauro Icardi a Wanda Nara: "Grazie per il perdono, ti amo"

E pace fu, almeno apparente. La telenovela Mauro Icardi - Wanda Nara si è arricchita di un'altra puntata nella notte. L'ex attaccante dell'Inter, tornato a Milano da Parigi per provare a riattaccare i cocci di un matrimonio che dall'Argentina davano per finito, ha pubblicato due immagini che lo vedono con l'amata Wanda, abbracciato a lei. A corredo delle foto parole di 'pacificazione', che indirettamente confermano l'apparente tradimento del centravanti.

Le parole di Icardi

"Grazie amore mio perché continui a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo", ha scritto Icardi, per poi proseguire. "Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di coloro che ferisci". Tutto è bene quel che finisce bene? Da parte di Wanda, per ora, nessuna replica. Solo due giorni fa Nara aveva terremotato i social pubblicando l'immagine di una mano senza anello al dito.

Nara e Icardi si sono innamorati quando l'attaccante argentino giocava nella Sampdoria. All'epoca Wanda faceva coppia con Maxi Lopez, con cui ha avuto tre figli in 5 anni di matrimonio. Nel 2014 le nozze con Mauro. Madre dei due figli di Icardi, nonché sua procuratrice sportiva, Wanda è famosissima in patria, tant'è che da giorni in Argentina non si parla d'altro se non di questo presunto tradimento dell'attaccante del PSG con Eugenia Suarez. Ad inchiodare Maurito alle proprie responsabilità delle chat compromettenti, che Nara avrebbe scovato sul suo smartphone. Ma ora, almeno a sentir lui, la crisi sarebbe rientrata.