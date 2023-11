Max Biaggi si confessa: "Sono solo, metà del mio cuore è di Eleonora". Poi rivela: "Casto? No"

Max Biaggi è un grande campione, nella sua carriera ha vinto sei mondiali, e adesso oltre a occuparsi ancora di motociclismo si dedica anima e corpo ai suoi figli, Ines e Leon. Al Corriere della sera ha parlato della sua vita ora a Monte Carlo e si è anche tolto qualche sassolino. Con Valentino Rossi, suo grande rivale, i rapporti sono cordiali: "Ci salutiamo. È capitato che dicesse: 'I miei amici Stoner, Biaggi, Lorenzo…' mah. Non si può parlare di amicizia, non si è mai fatto nulla per crearla, ricordo quando feci un grave incidente, fui ricoverato a lungo in ospedale, ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun rammarico, per carità".

Per lui l'amicizia vera era con Fabrizio Frizzi e parlare di lui lo commuove: "Ce l’ho sempre in mente, lui era davvero speciale. Umanamente intendo... Credo che il Signore lo abbia mandato in terra per fare del bene, finito il compito se n’è andato: ma lui è sempre con me". Per stare con lui, dopo che Carlotta Mantovan lo aveva chiamato per dirgli che non stava bene, prese un volo privato la Vigilia per passare il Natale con lui a Roma: "In passato ci eravamo fatti questa promessa. E l’abbiamo mantenuta".

La vita di Max Biaggi a Monte Carlo e il rapporto con Eleonora Pedron

Da 34 anni vive a Monte Carlo, nel Principato di Monaco. Lì vivono i suoi figli, Ines Angelica 14 anni, e Leon Alexander 13 anni tra circa un mese, e la sua ex compagna Eleonora Pedron, i due si sono separati nel 2015 (non si erano mai sposati, ndr). "Siamo sereni, stiamo bene", afferma riguardo alle dinamiche famigliari. Per lui no alla vita mondana, se non quella strettamente necessaria per il lavoro, Biaggi in questo periodo della sua vita pensa solo ai figli che "studiano, crescono bene, hanno le loro amicizie, mai pensato di togliere loro quello che sono riuscito a dargli, viviamo tutti insieme nel giro di 500 metri di distanza".

Lui è il genitore "rigido che a volte deve dire di no", Eleonora è "cuore di mamma". In questo periodo così delicato, l'adolescenza, "gli stiamo vicini, io magari con maggiore apprensione, se si concedono qualche uscita serale, una pizza con gli amici, voglio sapere dove sono, ma alle 10 a casa, mi raccomando. E quando rientrano mi chiamano".

Al momento nella sua vita non c'è una compagna e Biaggi neanche la cerca: "Sto bene così. Le regalo una perla della mia vita... Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene". Quindi ha fatto voto di castità? "Ma no, affatto. Ho le mie frequentazioni, però ora davanti a me c’è un focus preciso: l’amore per i miei figli e la loro crescita. Se in futuro avrò esigenze diverse, le affronterò". Quest'estate Max è stato paparazzato al mare con una 23enne, Virginia De Masi, e quelle foto non hanno lasciato spazio a equivoci: dopo circa cinque anni il campione si è lasciato con Francesca Semenza, 30 anni.