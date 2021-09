Eleonora Pedron e Max Biaggi insieme per festeggiare la figlia: le foto del party in famiglia

Sono passati sei anni dalla fine della storia d’amore tra Eleonora Pedron e Max Biaggi e oggi tra i due intercorrono rapporti splendidi che mettono in luce nuovi equilibri famigliari. A dimostrazione di un legame che resta durevole al di là della fine della loro relazione, arrivano le foto pubblicate sui social che mostrano la modella ex Miss Italia e il campione di Moto GP festeggiare con lo stesso entusiasmo il 12esimo compleanno della loro primogenita Inès.

"Il tempo ti rapisce ma amo pensarti sempre piccola", ha scritto Biaggi a corredo delle foto che lo ritraggono con la bambina, il figlio Leon di un anno più piccolo e la ex compagna Eleonora; "Conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te", è invece la frase scelta dalla mamma della festeggiata al suo fianco davanti alla splendida torta e poi ritratta con l’adorato fratellino.

(Di seguito le foto di Max Biaggi ed Eleonora Pedron tratte dai rispettivi profili Instagram)

Eleonora Pedron e Max Biaggi oggi

Eleonora Pedron e Max Biaggi si sono lasciati dopo 12 anni d’amore. La separazione non è stata facile."Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio", ha rivelato in passato Pedron: "Quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto", ha aggiunto. E ancora, parlando dei loro ottimi attuali rapporti: "Devono esserlo", ha precisato: "Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti".

Attualmente Eleonora Pedron è legata all’attore Fabio Troiano, mentre il campione di motociclismo risulta single dopo la nota relazione con Bianca Atzei,