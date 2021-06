Max Biaggi si commuove ricordando l'amico Fabrizio Frizzi: "Era come un'ancora"

Max Biaggi compie 50 anni e si racconta a Domenica In, ospite di Mara Venier. L'intervista è stata l'occasione per ricordare gli inizi della carriera, i tanti successi, l'amore del campione per la sua famiglia. Non sono mancati momenti di emozione quando tra i ricordi è spuntato quello di Fabrizio Frizzi, grande amico di Max Biaggi, che lo definisce "un'ancora". La trasmissione va in onda proprio dagli studi Rai dedicato al conduttore scomparso. Ieri Max Biaggi ha fatto una festa con amici e parenti per celebrare il compleanno. "È come se ci fosse stato anche lui", ha detto l'ex motociclista, con gli occhi lucidi.

Domenica In, Max Biaggi ricorda l'amico Fabrizio Frizzi

Difficile per lui continuare, e quindi Mara Venier è intervenuta per dargli tempo di riprendersi, raccontando che fu proprio Fabrizio Frizzi a farli conoscere. La conduttrice conserva ancora l'ultimo messaggio che lui le scrisse, poco prima di morire, ringraziandola per avergli fatto gli auguri di compleanno. "Stava già male, eppure era un messaggio nonostante tutto ironico. 'Sto lottando come un leone', mi scriveva", ha ricordato.

Biaggi e Frizzi volevano che i loro figli si conoscessero e crescessero insieme, amici come lo erano stati loro. "Quando ho saputo della malattia, poco prima di Natale, ho messo i miei figli su un aereo e siamo andati a casa sua, abbiamo passato una serata bellissima tutti insieme. Speravo avremmo potuto averne di più", ha ricordato Biaggi.