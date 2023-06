Max Biaggi, vacanza bollente con una 23enne: è finita con Francesca Semenza

La storia tra Max Biaggi e Francesca Semenza è finita dopo 5 anni d'amore. Nessuna dichiarazione ufficiale né spifferata, ad annunciarlo indirettamente sono le foto pubblicate da Chi in cui il campione di Moto GP è in compagnia di quella che a tutti gli effetti non può essere altro che la sua nuova fiamma.

Le immagini sono inequivocabili: i due, in vacanza a Formentera, si baciano sotto l'ombrellone, e anche in acqua non si lasciano un istante, tra abbracci e giochi. La sera, invece, i paparazzi li immortalano a cena in uno dei ristoranti più modaioli e costosi dell'isola, anche lì senza mai togliersi gli occhi di dosso. Una passione travolgente e chissà che non abbia travolto anche la lunga relazione con la Semenza.

Fino a qualche mese fa, infatti, i due stavano ancora insieme - dopo 5 anni d'amore - e la rottura è avvenuta senza clamori. Almeno fino ad oggi...

Chi è la nuova fidanzata di Max Biaggi

Si chiama Virginia De Masi la nuova fidanzata di Max Biaggi. 23 anni, napoletana, è una ballerina ma non si sa altro su di lei. Di certo c'è che - a giudicare dalle foto - è innamoratissima del suo campione.