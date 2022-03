"Mai salvato il suo numero". Le parole di fuoco di Max Biaggi contro Valentino Rossi

Che tra Max Biaggi e Valentino Rossi non sia mai nata un'amicizia fuori dalla pista, dopo tanti anni di onorata carriera per entrambi, non è una novità, ma un gelo simile non se lo aspettava nessuno, soprattutto adesso che il 'Dottore' è diventato papà e magari un messaggio da parte dell'ex rivale gli avrebbe fatto piacere.

Impossibile. Biaggi non ha neanche il numero di Rossi, tantomeno lo ha chiesto per questa occasione: "Di recente non ci siamo sentiti - rivela ai microfoni di Non Stop News, su Rtl - Non troverete la chat, né l'ultimo messaggio perché il numero non è salvato. Non ci scambiamo i numeri". Lo scorso agosto, invece, gli aveva dedicato un post su Instagram dopo il suo ritiro: "Buona vita Vale! Non abbiamo mai fatto finta di amarci, ma sono sicuro che in pista abbiamo scritto una bella pagina del motociclismo. Magari in futuro davanti ad un buon bicchiere di vino avremo modo di sorridere, ricordando quei momenti vissuti insieme". Ma quel momento, evidentemente, ancora non è arrivato. Parlando del suo privato, invece, l'ex pilota di MotoGP di dice sereno: "L'innamoramento dura un periodo, poi è brutto se dici che non c'è più. Sono sereno, nel senso che ho trovato una stabilità". Max Biaggi è fidanzato da due anni con Francesca Semenza, attrice e modella di 29 anni arrivata nella sua vita dopo la fine della storia con Bianca Atzei.

L'amicizia con Fabrizio Frizzi

Se con Valentino Rossi non c'è mai stata, forse, neanche l'intenzione di costruire un rapporto, con Fabrizio Frizzi è stato tutto spontaneo. Il 26 marzo ricorre l'anniversario della scomparsa del conduttore, a cui Max Biaggi era legatissimo: "Con lui ci sono stati 25 anni di amicizia - racconta ancora -. Venne in Malesia a vedere delle prove un mese prima del Gran Premio, voleva staccare perché era il periodo in cui era un po' sotto pressione. Aveva problemi di cuore, si stava lasciando con Rita Dalla Chiesa, insomma mi ha raggiunto e io gli dicevo che sull'aereo c'era un tipo che mi guardava un po' strano e che aveva confidato a lui che era un mio grandissimo fan. Io vedevo che mi ignorava un po', perciò pensavo che non fosse possibile che era un mio tifoso, in realtà era un fotografo che era venuto per inseguirlo. Però Fabrizio era talmente buono che nonostante l'abbia scoperto, alla fine gli ha fatto fare delle foto in città perché altrimenti non avrebbe potuto giustificare al giornale il suo viaggio fin lì".