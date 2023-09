Max Cavallari scrive a Bruno Arena, morto un anno fa: "Ti amerò per sempre"

Un anno senza Bruno Arena. Il comico dei Fichi d'India se n'è andato a 65 anni, il 27 settembre del 2022, e a ricordarlo oggi è il collega ma soprattutto amico fraterno Max Cavallari: "Oggi un anno che te ne sei andato - scrive su Instagram, accanto a una loro foto su uno dei tanti palchi calcati insieme - Ti avevo detto di non spegnere la luna, ma tu l'hai spenta. Ma io la riaccendo, perché fichi si nasce... Ma amici di diventa. Ti amerò per sempre".

La carriera di Bruno Arena si era chiusa nel 2013 a causa di un aneurisma, dopo il quale non ha più né parlato né camminato. Accanto a lui, in tutti quegli anni, Max Cavallari, che ha sempre sperato di poter tornare in scena accanto alla sua inseparabile spalla. Un sogno che purtroppo non si è mai realizzato, ma i fan dei Fichi d'India non li hanno mai lasciati soli e hanno continuato a fargli sentire tutto il loro affetto. Come fanno anche sotto questo post. "Siete e resterete unici. Bruno sarà sempre nei nostri cuori" scrive un follower, e ancora: "Manca tantissimo, ma è comunque sempre nei nostri cuori, nei vostri film e sketch che rimarranno indimenticabili". Non manca, poi, chi incoraggia Max ad andare avanti anche per il suo amico che non c'è più: "Tu sei lui e lui è te. Lui continua a esserci attraverso i tuoi occhi, in ogni tua parola, in ogni tua battuta, ogni volta che sali sul palco".

Il post di Max Cavallari

La carriera, i Fichi d'India e Zelig

Bruno Arena è nato a Milano il 12 gennaio 1957. Per anni è stato insegnante di educazione fisica in alcune scuole della provincia di Varese, ma lo spettacolo e il far divertire erano da sempre la sua più grande passione e già dall'età di 26 anni aveva fatto della comicità il suo secondo lavoro. Nel 1984 era stato vittima di un grave incidente automobilistico che lo ha costretto a numerosi interventi e a causa del quale aveva la vista parzialmente compromessa. Nel 1988 l'incontro tra lui e Max Cavallari ha cambiato la loro vita e li ha portati davanti al grande pubblico della tv, padroni indiscussi di Zelig hanno fatto ridere migliaia e migliaia di spettatori, ancora oggi i loro sketch sono esilaranti. Il loro nome è legato proprio al luogo in cui si sono conosciuti ovvero tra i fichi d'india a Palinuro in Salento. Da quel momento non si sono più lasciati e hanno portato la loro simpatia e ironia pungente su Italia 1, Canale 5, Italia 7, Radio Deejay, R101 e anche sul grande schermo recitando in film come Natale sul Nilo, Natale in India, Matrimonio alle Bahamas con Massimo Boldi e Christian De Sica ed hanno interpretato il Gatto e la Volpe nel Pinocchio diretto da Roberto Benigni. La loro ultima foto insieme risale ad agosto, "Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!" aveva scritto Max su Facebook.