Max Felicitas: "Guadagno molto bene, ma il mondo del porno è brutto"

Ha 31 anni ed è, dopo Rocco Siffredi, il pornoattore italiano più conosciuto nonché "precursore del porno-amatoriale". Il suo nome è Edoardo Barbares, ma è più conosciuto con il suo nome d'arte Max Felicitas, è anche un influencer - infatti su Instagram ha quasi un milione di follower - e collabora con le scuole per parlare agli studenti di stalking, cyberbullismo, revenge porn, malattie sessualmente trasmissibili "di cui gli adolescenti sanno poco o nulla", spiega al Corriere della Sera.

Del periodo scolastico non ha un buon ricordo: "Alle medie e alle superiori sono stato bullizzato. Ero il classico sfigato della scuola: magrissimo, l’apparecchio ai denti, il viso devastato dall’acne. Non ho mai avuto il coraggio di affrontare i bulli, però le loro offese mi caricavano invece di deprimermi". E così oggi torna nelle scuole e spiega ai ragazzi cosa non fare per evitare di diventare vittime: "Non filmarsi mai quando fanno sesso, di non inviare foto e video intimi perché quelle immagini sono un’arma pericolosa".

In merito a OnlyFans, la piattaforma online sulla quale tramite abbonamento è possibile vedere contenuti, anche hot, come video e foto esclusivi, afferma che viene raccontata solo una piccola parte di verità. Il guadagno medio su OnlyFans è di "180 euro al mese, ma nessuno lo scrive. Vedo ragazzine andare in tv a raccontare come sia facile diventare ricchi in questo modo. La verità è che rischiano di rovinarsi la vita per 180 euro. Certo, ci sono le eccezioni ma, appunto, sono eccezioni". E questo miraggio di guadagno attira molte giovani: "Ogni giorno mi contattano ragazze di 18-20 anni che vogliono girare scene con me perché sui social sono popolare ed è un modo per guadagnare visibilità. Le incontro, ci parlo, cerco di capire se sono veramente convinte, faccio presente quali saranno le conseguenze, che i loro genitori, la loro famiglia, gli amici vedranno quelle immagini. È un punto di non ritorno. Qualcuna cambia idea, altre no".

Max Felicitas: "Il mondo del porno? Una delusione"

I primi passi nel mondo della pornografia li ha mossi poco dopo la fine del liceo: "Fin da ragazzino ero attratto dalla sessualità, soprattutto dalle trasgressioni. Per guadagnare qualcosa, finito il liceo, lavoravo nelle discoteche fino a quando si è presentata l’occasione di entrare nel mondo del porno. Sinceramente, è stata una grande delusione". E il motivo principale è che "si guadagna poco. Oggi ho la mia società, faccio tutto da solo, ma se lavori per una produzione come performer maschile al massimo sei pagato 200-300 euro a scena". E poi per abbassare i costi di produzione "in poco tempo si girano più scene possibili. Attori e attrici sono costretti a convivere per giorni o settimane nello stesso appartamento dove spesso succede di tutto, altro che vita dorata in hotel di lusso". E poi ammette che se "all’epoca, avessi saputo quanto è brutto l’ambiente non avrei mai iniziato. Lo dico sempre a chi si avvicina a questo mondo".

La svolta c'è stata quando "non avevo più una reputazione da difendere perché le mie scene già circolavano. Era il 2014, ho aperto una pagina Facebook e intanto veicolavo utenti sul mio primo sito hard. Ho iniziato a girare scene usando il telefono cellulare, casa mia come set mentre iniziava il boom del genere porno-amatoriale". "In Italia sono stato un precursore - spiega -, mi è andata bene, anche perché non ho certo il fisico per questo ruolo: pochi muscoli e normodotato. Sono il ragazzo un po’ sfigato della porta accanto, chiunque potrebbe essere al mio posto. Chi guarda i miei video deve potersi immedesimare".

Pensando al porno in Italia non si può non pensare a Rocco Siffredi, ma i due non potrebbero essere più distanti e infatti non sono legati da alcun rapporto: "Lui è un pornoattore della vecchia scuola, io della nuova. È il classico scontro generazionale".

Grazie alle sue idee imprenditoriali è riuscito a guadagnare molto, qualche anno fa dichiarò di aver fatturato quasi un milione, ma adesso si limita ad affermare che guadagna "molto bene", ma non parla più di cifre. "In Italia se fai tanti soldi non sei un modello da seguire ma un bersaglio da distruggere. Oggi preferisco definirmi un imprenditore, non solo un pornoattore. Diversifico gli investimenti, sono seguito passo dopo passo da un legale e da un commercialista. Non amo fare debiti, un insegnamento di mio padre: non si compra a rate, piuttosto non si compra".

Il porno e il rapporto con la famiglia

Da quando ha scelto di proseguire con la sua carriera nel mondo del porno con la sua famiglia non parla mai di questo argomento. La madre era vicepreside in una scuola, il padre amministratore di condominio e "fervente attivista della Lega Nord. Da bambino mi portava con lui a Pontida per il raduno leghista. Fino a 18 anni passavo il tempo libero in oratorio e durante la messa raccoglievo le offerte. Ancora oggi la mia carriera è argomento tabù. Non se ne parla". E alla domanda su quale sia la sua idea politica Edoardo afferma di essere un "liberale, soprattutto sono una persona concreta. Nella politica di oggi ci sono tante promesse e pochi fatti".

E parlando ancora della sua carriera lui non si definisce più solo un pornoattore ma un imprenditore e infatti un altro dei rami in cui ha investito è quello delle auto: la sua passione si è trasformata in un business, "le compro e le rivendo, è una piccola parte delle mie tante attività. Ora ho una Porsche e una Panda. In città giro con la Panda". Max Felicitas però è anche un dj: "Da tempo mi proponevano di fare serate nelle discoteche, ma non mi piace andare in un locale, fare la comparsata, scattare foto e andare via. Così ho seguito dei corsi per diventare dj, mi sono allenato. Ora faccio almeno quattro serate al mese a mettere musica".