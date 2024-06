Black out in aereo, Max Giusti tra i passeggeri placa il panico: "Restiamo calmi"

Brutta avventura per Max Giusti, in partenza per Olbia per qualche giorno di vacanza. Un weekend di relax iniziato con uno imprevisto, come ha raccontato su Instagram: "In questi mesi ho preso tantissimi aerei per lavoro, più o meno sempre in orario. Ho deciso di prendermi un giorno di vacanza fino a domenica e il mio volo ha due ore e mezzo di ritardo". Non è stato, però, l'unico fuori programma della giornata di venerdì.

C'è stato un black out sull'aereo poco prima del decollo, quando i passeggeri erano già a bordo. È stato allora che a sorpresa il comico si è alzato e ha invitato tutti alla calma: "Vediamo che ci dicono perché se ci alziamo di corsa tutti insieme siamo tanti e sotto non c'è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine, però, altrimenti ci facciamo male".

Una volta partiti, il volo è atterrato senza ulteriori problemi in tarda serata a Olbia. "Arrivati tutti vivi! Sono le 22.57" scrive in una storia su Instagram. "Comunque grazie al personale di Volotea che ha fatto veramente di tutto per farci partire" scrive, aggiungendo "i complimenti al comandante" perché "senza la sua tenacia e professionalità insieme a quella del suo equipaggio non saremmo mai partiti". "E soprattutto avremmo rischiato scene di panico", aggiunge, "a causa del black out che si è verificato mentre eravamo nella piazzola di parcheggio".