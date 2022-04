Max Giusti finisce in ospedale dopo un incidente

Max Giusti nutre una profonda passione per il motocross e non è solo uno spettatore, gli piace correre. Domenica stava partecipando ad una gara, sui social ha mostrato alcuni estratti, ma ecco che poi arriva una foto del pronto soccorso del policlinico Gemelli e poi un video in cui lui parla direttamente da una barella.

Cosa è successo a Max Giusti

Mentre stava correndo una brutta caduta ha interrotto la sua gara e gli ha procurato la lussazione della spalla, però tranquillizza i suoi fan: in ospedale "mi hanno rimesso a posto".

Nel video che ha condiviso su Instagram è a petto nudo e si vedono ben evidenti dei segni rossi all'altezza delle spalle e del petto: sono stati causati dai sassi alzati dai corridori che lo precedevano. La spalla lussata è stata sistemata e Max si è mostrato molto sereno nel video così da non far preoccupare nessuno.

In molti hanno commentato il video: Giulia Bevi "Forza Max", Juliana Moreira "Forza max e buona guarigione", Ringo "Ca**olina frate'" e molti altri.