Polemica su Max Mariola: "Donne chef? È un lavoro troppo faticoso, poi starebbero lontane dai figli"

La carbonara a 30 euro non sarà l'unica cosa che sarà associata a Max Mariola d'ora in poi. Lo chef influencer ha fatto molto parlare per il suo menù dove compare il famoso piatto di pasta romana a un prezzo ritenuto da molti assurdo ma da lui fermamente difeso. "L'unica cosa che costa 30 euro nel mio menù è la carbonara, ma perché io vengo al tavolo e faccio lo show", lo ha ribadito ai microfoni della Zanzara, intervistato da Giuseppe Cruciani.

Poi la conversazione è passata su un piano più sessuale e qui Mariola si è lasciato andare: "La cucina è sesso, il mangiare è un atto erotico. Tutto in cucina può essere erotico anche come metti la roba in bocca. Infatti quando c'hai una donna che a tavola inizia a dire 'no questo non lo mangio, no quello mi fa senso' te cosa pensi? Che questa donna a letto non vale niente e lo stesso vale per gli uomini". Quindi Cruciani gli ha domandato se lui riesce a comprendere subito come sarà una donna a letto: "Eh certo, ma se una non si mangia niente te che pensi?". "Beh, no ma qua ci sono varie esperienze", è intervenuto Cruciani. "Quelle che sono molto schizzinose non vanno oltre nel sesso, è lo standard. Non la puoi toccà, non la puoi sfiorà", ha poi commentato lo chef.

Ecco che poi Cruciani cambia di nuovo argomento e chiede al suo ospite: "Perché ci sono pochi chef donna?". "Perché è un lavoro molto faticoso, ti immagini una mamma che sta lontano dal figlio o figlia per 12 o 14 ore?", ha risposto Mariola. David Parenzo è quindi intervenuto: "Ma questo vale per tutti i lavori, un’avvocata di grido, una magistrata…". "No, loro possono trovare i propri tempi, in cucina ci devi stare", ha prontamente risposto Giuseppe. "In cucina, tutte quelle ore, devi essere presente. Io in cucina ho prevalentemente uomini", ha poi aggiunto Mariola. "Non segui le quote rosa?", ha domandato il conduttore. "No, perché è un lavoro veramente duro", ha ribadito Max. Parenzo poi ha lanciato un'altra provocazione: "Ah, quindi i gay non possono fare gli chef?". "Ma certo che lo possono fare, lo possono fare tutti…". "E i neri?", incalza ancora Parenzo. "La mia sala è multietnica, i miei camerieri sono multietnici". "Però uno chef omosessuale non c’è. Come mai non c’è un importante chef omosessuale?", ha domandato Cruciano. "E che ne so, non li conosco io non li frequento. Io non lo so", ha risposto tra lo scherzo e il serio Mariola.

L'intervista al cuoco si è conclusa con una domanda sui reality. "Sì, me l'hanno chiesto - ha dichiarato Max - circa un mese fa, dalla Rai. Un reality molto famoso. Ma per me era troppo impegnativo, di tre mesi, e io non posso lasciare il ristornate per così tanto".