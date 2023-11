Marco Mazzoli furioso contro Selvaggia Lucarelli: "Donna sola, trovati un compagno" (ma lei ce l'ha)

Tensione alle stelle tra Marco Mazzoli e Selvaggia Lucarelli, protagonisti da oltre 24 ore sui social di un infiammato botta e risposta. Ad accendere la miccia, ieri, la giornalista, che contesta la candidatura di Mazzoli - ma non soltanto la sua - all'Ambrogino d'Oro, importante onorificenza conferita ogni anno dal Comune di Milano a persone che hanno dato un contributo importante alla città.

Dopo le perplessità espresse da Lucarelli, Mazzoli ha tuonato: "A parte che non ho mai capito che ca**o fai nella vita e chi ca**o sei, che titolo hai. Giornalista di cosa e di chi? Opinionista? Che lavoro è? Ha iniziato a pubblicare una serie di mi****te sulla sua pagina Instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest'anno sono state candidate all'Ambrogino d'oro (tra cui il comico Pucci, ndr) sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione. Ha detto 'Marco Mazzoli de Lo Zoo, il programma che bestemmia'. Tu sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove ca**o l'hai sentita questa cosa? Ci vogliono candidare per le cose che abbiamo fatto per l'ambiente e gli animali. Che ca**o vuoi e chi ca**o sei? Lavora".

La risposta della giornalista non si è fatta attendere, ed ecco - sempre tra le sue storie Instagram - una serie di 'prove' sulle bestemmie che ci sono state nell'irriverente programma radiofonico di 105. Ecco allora la replica di Mazzoli: "E cosa fa la simpatica signora sola? Va a cercare un articolo di 10 anni fa - ride, sarcastico - in cui Santina, per chi ascolta lo Zoo è abbastanza nota, una nostra vittima di scherzi telefonici, che chiamata in diretta tira il porcone. Lei usa questo articolo per sottolineare il fatto che noi siamo un programma di bestemmie. Poverina. Io capisco, perché è una cosa molto brutta. La solitudine è una cosa molto brutta. A 50 anni essere sole è una cosa terribile, veramente terribile. Io ti auguro con tutto il cuore di trovare qualcuno, un compagno, una compagna, non conosco i tuoi gusti sessuali. Ti auguro veramente di trovare qualcuno perché la solitudine è una cosa orribile, ti fa fare queste figuracce tra l'altro". La figuraccia, però, l'ha fatta lui, perché Selvaggia Lucarelli è felicemente fidanzata da 8 anni. Ma a parte questo 'dettaglio', il vero scivolone di Mazzoli è sulla retorica della donna acida e zitella. Argomentare la sua difesa - e la difesa del programma che conduce - facendo leva su questo presunto caratteraccio che avrebbero le donne se prive di un compagno accanto, è un misto di pregiudizi e sessismo che meriterebbe un premio a parte. Quello del macho d'oro.

Continua a leggere su Today...