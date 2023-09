I "Me contro te" sono diventati ricchi: il video delle costosissime borse

Tre milioni di follower sui social, sale piene al cinema e ben quattro libri usciti. Un successo incredibile quello dei Me Contro Te, il duo di YouTuber seguitissimi dai bambini, che in questi giorni ha voluto condividere il "frutto" di tanto lavoro: una collezione molto costosa di borse, che Sofì, volto femminile della coppia, ha accumulato nel corso degli ultimi anni. A 26 anni l'attrice si è voluta togliere qualche sfizio e mostra a favore di telecamera una decina di borse di lusso, il cui valore supera senz'altro i cinque zeri.

A riprenderla è il compagno Luigi Calagna, in arte Luì, 30 anni. "Ma non pensi di esagerare? Ma quante borse hai qui sopra?", gli dice mentre inquadra l'armadio. Un intero scaffale è pieno di borse. L'elenco è lungo: un Dior Book Tot dal valore di 3mila euro; poi una borsa di Dolce e Gabbana e ancora Gucci, Louis Vuitton e molte altre. "Sofì, inizio a pensare che continui a comprare borse perché non ti ricordi quali hai", conclude lui. "Io le conosco benissimo: conosco il nome, cognome e codice fiscale", risponde lei con la luce negli occhi.