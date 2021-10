I Me contro Te si sposano: la proposta di matrimonio da sogno (e già virale)

"E' successo davvero! Cosa avrà risposto Sofì? Sì o no? Correte su YouTube per scoprirlo". Così i Me contro Te annunciano sui social il loro matrimonio, condividendo il video della romantica proposta. I due Youtuber, idoli dei giovanissimi, si sposeranno, realizzando il loro sogno d'amore e quello di oltre un milione di follower.

Luigi Calamagna e Sofia Scalia - conosciuti come Luì e Sofì - convoleranno a nozze, diventando marito e moglie oltre che inseparabili partner del web. Nel video Sofì, con un bellissimo abito rosa, è in barca sul Lago di Como e raggiunge il fidanzato in un bellissimo parco adagiato su una riva, non prima di aver fatto una dolce caccia al tesoro che l'ha portata da lui. Emozionato ed elegantissimo, Luì si inginocchia, le porge l'anello e le fa la fatidica domanda, a cui la fidanzata risponde subito con un "sì", tra le lacrime. Sono bastati pochi minuti a far circolare la notizia sui social, intasati dal tam tam di gioia dei fan che al settimo cielo commentano: "Finalmente". Che la favola abbia inizio.

Il video della proposta di matrimonio