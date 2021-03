Uomini e donne, Megghi Galo costretta ad abortire: le sue parole

Un dolore immenso, così difficile da raccontare soprattutto da una mamma che stava assaporando l'idea di tenere tra le sue braccia un bambino che tanto aveva desiderato. É la storia di Megghi Galo, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con una realtà ignobile: il bambino che porta in grembo è troppo forte per morire ma troppo fragile per vivere. Il feto è riscontrato avere una patologia che colpisce uno su 1 su 10mila.

Come raccontato dalla stessa Megghi in video postato sui social, la giovane ha dovuto prendere una decisione che nessuna madre vorrebbe prendere, ovvero quella di interrompere la gravidanza quando oramai aveva superato i primi tre mesi (quelli più critici).

A darle sostegno le amiche di sempre tra cui Guendalina Canessa, Ramalila, Martina Nasoni ma anche le ex troniste Giulia Cavaglia e Serena Enardu ma anche l'ex opinionista Karina Cascella.