Megha Markle racconta una delle sfide più difficili: "Passare l'esame per la cittadinanza brittannica"

Meghan Markle nel ruolo di reale inglese ha dovuto affrontare sfide inedite per un’attrice di Hollywood. La più difficile di tutte? La Duchessa di Sussex non ha dubbi: sostenere l’esame per la cittadinanza britannica.

L’esame più difficile da superare

La Markle, 41 anni, ha raccontato durante l’ultima puntata del suo podcast Archetypes di uno dei momenti più complessi nel ruolo da royal, ottenere la cittadinanza inglese. Dopo che Meghan e il principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento nel novembre 2017, la Duchessa ha deciso che intendeva diventare cittadina di sua maestà dopo il royal wedding. Così l'ex attrice una volta convolata a nozze con Harry nel 2018, si è armata di libri e buona volontà per diventare ufficialmente un’inglese.

Per prendere la cittadinanza britannica è infatti necessario superare un test. Per farlo occorre studiare un libro ( Life in the United Kindom circa 10 pound) che prepara alla famigerata prova. Meghan come tutti gli aspiranti sudditi britannici ha avuto a disposizione 45 minuti per rispondere a 24 domande su storia e cultura inglese, luoghi e personaggi che hanno fatto grande il paese del marito. La Markle, nonostante potesse essere avvantaggiata dalle sue conoscenze a corte, ha preso sul serio l’esame, mettendosi diligentemente a studiare.

Durante la puntata di Archetypes, la 41enne ha rievocato la sua preparazione al test, in cui ha potuto contare sull’appoggio del neo-marito Harry: “Quell'esame di cittadinanza è così difficile! Stavo studiando per questo e ricordo di aver detto: 'Oh mio Dio.' Chiedevo a mio marito: ‘Lo sapevi? Lo sapevi?’ E la gente diceva: ‘Oh, non ne avevo idea’”, ha raccontato Meghan durante la puntata.

Sfida fallita

Insomma nemmeno tanti inglesi, principi compresi, sono a conoscenza degli usi e dei costumi del proprio paese. L’ospite del podcast a queste parole, ha scherzato con la Duchessa, asserendo: “Penso lo abbiano reso più difficile per te”. Meghan ha sorriso, poi ha commentato: “Pensi?”.

Tuttavia pare che Meghan avrebbe abbandonato l'idea di diventare cittadina britannica dopo la Megxit nel 2020. Secondo gli esperti interpellati dal Daily Mail la donna non ha vissuto nel Regno Unito per i tre anni necessari per ottenere la cittadinanza dopo aver sposato Harry nel 2018: è infatti arrivata in Gran Bretagna a novembre 2017 e se ne è andata a dicembre 2019. Non sarebbe stata dunque in possesso dei requisiti necessari per diventare ufficialmente inglese.