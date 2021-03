Kate respinge le accuse di Meghan: “Non sono stata io a farla piangere”

Harry e Meghan non hanno risparmiato proprio nessuno nell’ormai celeberrima intervista rilasciata a Oprah Winfrey che già è impressa nelle pagine nere della storia royal family. Nessuno, tantomeno Kate Middleton, consorte del fratello William che il gossip ha sempre indicato come ostile alla cognata sin dall’inizio della relazione con il secondogenito di Carlo e Diana.

Verità o semplice chiacchiericcio? Il dubbio su una certa rivalità tra le due è rimasto tale fino al 7 marzo scorso, quando le dichiarazioni di Meghan sono arrivate a coinvolgere anche la duchessa di Cambridge accusata di averla indotta alle lacrime poco prima della celebrazione delle nozze con Harry. “I tabloid hanno scritto più volte che io avrei fatto piangere Kate Middleton. Non è assolutamente vero. Se devo dirla tutta è successo il contrario”, ha affermato la ex attrice nel dialogo con Oprah: “Parlo di pochi giorni prima del mio matrimonio, lei se la prese per una cosa che riguardava l’abito della figlia. Fui io a piangere per colpa sua”.

Meghan Markle debunks the reports that she made Kate Middleton cry, saying that it was the other way around:



"The reverse happened. She was upset about something. She owned it and bought me flowers." pic.twitter.com/Saof51RZHS — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021

La reazione di Kate alle parole di Meghan

A oggi solo uno è il comunicato ufficiale diramato da Buckingham Palace per commentare l’intervista di Harry e Meghan e promettere indagini sulla verifica delle gravi accuse di razzismo, ma le indiscrezioni sulle reazioni sconcertate dei singoli membri della famiglia avanzano con la stessa verosimiglianza del rammarico della regina Elisabetta.

Tra loro si fa spazio quella di Kate Middleton che, secondo le fonti del sito Us Weekly, sarebbe sconcertata dalle parole della cognata riferite all’episodio dei vestiti delle damigelle: “Pochi giorni prima del matrimonio era arrabbiata per gli abiti da damigella e mi ha fatto piangere. Ha davvero ferito i miei sentimenti. ... Quello che è difficile da superare è di essere incolpata per qualcosa che non solo non ho fatto, ma che lei ha fatto a me”, le parole della moglie di William che si è detta scioccata dal fatto che Meghan abbia rivangato come tanto grave una situazione che “non avrebbe dovuto essere un punto così grande di contesa”.

La fonte ha aggiunto anche che Kate in questo momento si sente tra l'incudine e il martello, volendo da un lato alzare la voce e aiutare la Corona a ricostruire la propria immagine, ma dall’altro non acuire uno scontro con i cognati contro i quali, assicura, nessuno ha mai provato gelosie o risentimenti.