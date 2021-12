Meghan e il "messaggio in codice" dietro la foto con Lilibet

Un’atmosfera di gioia e serenità si irradia dalla cartolina di Natale che Harry e Meghan hanno condiviso sui social per le feste. “Buone vacanze da noi quattro” è l’augurio scritto a corredo della foto che per la prima volta ha mostrato il visino di Lilibet Diana, secondogenita della coppia nata lo scorso giugno e, fino ad ora, mai presentata in pubblico. Archie sulle gambe di papà, la piccola che sorride tenuta in aria da mamma Meghan, lo scatto ha subito catturato l’attenzione di migliaia di utenti ma anche quella degli esperti di body language che, dietro alla posa scelta per l’importante scatto, hanno voluto individuare un messaggio ben più eloquente della semplice armonia famigliare.

Meghan come Lady Diana

“La posa di Meghan con la sua bambina è praticamente identica a quella assunta tanti anni prima da Diana con William”, ha spiegato a Express.co.uk l’esperta Judi James rimandando all’immagine della compianta principessa che, proprio come Meghan, nel 1983 venne fotografata mentre sorreggeva in aria il primogenito William di pochi mesi. Secondo James, il linguaggio del corpo di entrambe le donne racconterebbe una maternità dedita alla premura dei propri figli: “Sia Meghan che Diana sono di profilo, con le teste piegate all'indietro per guardare i loro bambini mentre li sollevano in aria. E sui volti di entrambe c'è una gioia che si rispecchia nei volti dei figli”, dice ancora.

L’interpretazione va nella direzione di precedenti letture a suo tempo avanzate dagli osservatori della famiglia reale. Secondo Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa del Galles, Harry avrebbe trovato in Markle aspetti molto simili al carattere della madre che lo avrebbero fatto innamorare di lei. E anche Andrew Morton, biografo di fiducia della principessa del Galles, sosteneva come Meghan volesse essere una “Diana 2.0”. Obiettivo che, almeno in foto, pare aver raggiunto.

Intanto Harry e Meghan continuano a tenersi ben lontani dalla famiglia reale inglese: la coppia, infatti, ha preferito rimanere in California per queste feste natalizie.