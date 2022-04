Meghan e Harry, le lacrime e il romantico bacio sul palco degli Invictus Games

Che fossero loro le star di questa edizione degli Invictus Games che dal 2014 dedica il giusto spazio ai veterani diventati disabili in servizio, era prevedibile. E, infatti, così è stato: Harry e Meghan, arrivati mano nella mano al Zuiderpark Stadion de L'Aia che ha ospitato la serata inaugurale dell'evento, hanno catturato l'attenzione di tutti, coinvolti prima dal fascino emanato dalla coppia e poi dalle parole della duchessa di Sussex.

"Non potrei amarlo e rispettarlo di più" ha esordito Meghan prendendo per prima la parola sul palco. Per il marito un discorso carico di amore che ha incluso anche il riferimento ai loro figli. "So che molti di voi la pensano allo stesso modo", ha affermato, "perché è il vostro compagno veterano che ha servito due volte in Afghanistan, che ha dieci anni di servizio militare alle spalle, che ha fondato gli Invictus Games e che è il padre dei nostri due figli, Archie e Lili. Per favore, date il benvenuto al mio incredibile marito, il principe Harry, duca di Sussex". Visibilmente commosso Harry che prendendo il microfono dalle mani della moglie, l'ha baciata tra gli applausi dei presenti: "Grazie amore mio", le ha detto emozionato.

Le parole di Harry sul figlio Archie

Harry ha quindi affrontato la platea con un discorso incentrato sul coraggio dei veterani. Poi il riferimento al figlio Archie: "Quando parlo con mio figlio, Archie, di cosa vuole essere da grande, alcuni giorni è un astronauta, altri giorni è un pilota. Ovviamente un pilota di elicottero... Ma quello che gli ricordo è che, qualunque cosa tu voglia essere da grande, è il tuo carattere che conta di più. E niente renderebbe mia madre e me più orgogliosi di vederlo avere il carattere di ciò che vediamo davanti a noi: voi", ha affermato.

L'evento, dunque, è entrato nel vivo e continuerà fino a venerdì 22 aprile quando si concluderà con il solo Harry, poiché - sostengono i ben informati - Meghan dovrebbe far rientro in California già lunedì 18 aprile. Un viaggio breve, ma estremamente significativo quello della coppia che nelle scorse ore ha potuto incontrare la regina Elisabetta a qualche giorno dal suo 96esimo compleanno, per la gioia della sovrana legatissima al pronipote nonostante i trascorsi.