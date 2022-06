La figlia di Meghan e Harry compie un anno: arriva il messaggio degli zii William e Kate

Il primo compleanno di Lilibet Diana, secondogenita di Meghan e Harry, coincide con i festeggiamenti del Giubileo di Platino della regina Elisabetta che, proprio in questa occasione, ha potuto conoscere la nipotina che porta il suo nome. L'incontro è avvenuto in privato, lontano dalle telecamere, ma per lei auguri pubblici e davvero speciali sono arrivati via social, attraverso un tweet degli zii William e Kate. "Buon compleanno a Lilibet, che oggi compie un anno" si legge sul profilo social dei duchi di Cambridge che hanno avuto un pensiero per la bimba a cui anche nonno Carlo ha dedicato lo stesso augurio.

Secondo le ultime indiscrezioni, per lei la coppia ha organizzato una piccola festa a Frogmore Cottage a cui avrebbe partecipato anche la sovrana.

Harry e Meghan a Londra, ma è gelo con William e Kate

Se il gesto social di William e Kate sia segnale di una certa distensione dei rapporti con Meghan e Harry non è dato sapere. Tra fratelli e cognate, infatti, si racconta che le tensioni non sarebbero passate neppure con il rientro della coppia a Londra. Le due coppie, sistemate in navate diverse e distanti durante la liturgia religiosa di ringraziamento per i 70 anni di regno della nonna nella cattedrale di St. Paul, non hanno avuto modo di incrociarsi, evitando così momenti imbarazzanti su cui le telecamere del mondo avrebbero puntato.