Meghan e Harry hanno litigato con i Beckham: i motivi della fine della loro amicizia

Si sarebbero interrotti nel peggiore dei modi i rapporti tra Meghan e Harry e David e Victoria Beckham. A raccontare l'indiscrezione che rivela i motivi della fine di un'amicizia di lunga data è il settimanale Chi dove la ricostruzione di Tom Bower, autore del libro Revenge che raccoglie diverse inedite condfidenze sui duchi di Sussex, analizza il clamoroso retroscena.

Stando alle fonti di Bower, il motivo della rottura sta nell'ossessione dei duchi verso la stampa. Nello specifico, Meghan avrebbe inziato a sospettare che Victoria potesse raccontare indiscrezioni su di lei, per cui avrebbe chiesto a Harry di intercedere con David per invitarlo a mantenere il più stretto riserbo su qualsiasi cosa che li riguardasse. Allora Beckham si sarebbe offeso al punto tale da troncare ogni rapporto.

In effetti, che la situazione tra le due coppie fosse alquanto tesa si era già intuito da qualche mese. Il segnale era arrivato con il matrimonio del figlio dell'ex calciatore Brooklyn Beckham con Nicola Peltz, quando si era diffusa la voce che Harry e la consorte non erano stati invitati. E ciò nonostante David e Victoria avessero presenziato tra gli ospiti delle nozze del secondogenito di Carlo.

"Il matrimonio finirà in lacrime"

Sempre secondo le confidenze contenute nel libro di Tom Bower, c'è chi è sicuro che il matrimonio tra Meghan e Harry non avrà molto futuro. "Finirà tutto in lacrime" avrebbe detto Lady Susan Hussey, dama di compagnia della regina Elisabetta II dagli anni ’60 durante un pranzo con i dirigenti del Royal National Theatre di Londra, mentre fervevano i preparativi per le chiacchierate nozze. el resto Lady Susan, 83 anni, fu scelta nella squadra di fedelissime dame di compagnia di palazzo a cui era stato chiesto di aiutare Meghan Markle ad adattarsi alla dura vita di corte. Evidentemente, vedendo l’insofferenza e lo spirito sovversivo di Meghan, Hussey aveva ben presto compreso come la vita da royal non facesse affatto per lei che, in effetti, qualche tempo dopo, ha reciso ogni rapporto istituzionale con la famiglia del marito.