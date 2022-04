Meghan con Harry nel viaggio in Olanda per un motivo preciso (e ben pagato)

Dopo una serie di inviti inoltrati dalla regina Elisabetta e puntualmente respinti, Harry torna in Europa. L'adorato nipote della sovrana, tuttavia, non pare intenzionato a far visita alla famiglia d'origine con cui la distanza pare ormai incolmabile: obiettivo del viaggio che dagli Stati Uniti lo porterà nel Vecchio Continente è la sua partecipazione agli Invictus Games, una sorta di Olimpiade dedicata ai veterani diventati disabili in servizio fondato da lui stesso nel 2014. La manifestazione si preannuncia come il solito evento che da anni attrae i media internazionali, stavolta particolarmente allettante anche perché accanto al duca di Sussex ci sarà pure la moglie Meghan Markle, mancata ai funerali di Filippo, alla inaugurazione della statua di Lady D e alla commemorazione per la morte del nonno del marito, ma stavolta presente e perciò già individuata come vera guess star.

Meghan con Harry in Olanda per la serie su Netflix

Per Meghan e Harry gli Invictus Games hanno un significato privato molto importante. Proprio in quell'evento del 2017, infatti, i due si mostrarono per la prima volta insieme, ufficializzando la frequentazione che avrebbe portato poi al matrimonio e alla nascita di due figli. Oggi, a distanza di cinque anni, la coppia torna da marito e moglie, per la gioia di quanti non vedevano l'ora di rivederli insieme pubblicamente ma pure per rispettare l'impegno preso con Netflix qualche mese fa.

Durante il loro soggiorno, infatti, Harry e Meghan saranno seguiti dalle telecamere della piattaforma con cui hanno siglato un contratto da 150 milioni di dollari per diversi progetti televisivi, tra cui la serie intitolata, appunto, Heart of Invictus. Il documentario, prodotto in collaborazione con il regista Orlando von Ensiedel e la produttrice Joanna Natasegara, premiati nel 2017 agli Oscar per The White Helmets, seguirà la preparazione degli atleti partecipanti riportando l’aspetto sportivo e organizzativo della manifestazione. Fino ad ora era in dubbio se i duchi sarebbero comparsi nelle immagini, ma, considerata l'eccezionale presenza della ex attrice ormai data per certa, pare proprio di sì. Con buona pace della regina che, a distanza di quasi un anno dalla nascita, non ha ancora avuto modo di conoscere la sua pronipotina Lilibet che porta pure il suo nome.