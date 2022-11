Meghan beccata con la ex guardia del corpo di Obama: tutti i retroscena della crisi con Harry

Le voci sulla crisi tra Harry e Meghan non accennano a placarsi, anzi. I dettagli che raccontano della presunta scappatella che lei avrebbe avuto con una guardia del corpo - scoperta dal marito perciò pronto a chiedere la separazione - non si placano, anche perché da parte dei diretti interessati non sono ancora arrivate smentite.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan si sarebbe "dimenticata" di andarlo a prendere. Così il marito con in braccio anche la piccola Lilibet, sarebbe corso a scuola del bimbo per poi scoprire che la moglie avrebbe saltato l'appuntamento perché "impegnata" con una delle sue nuove guardie del corpo che il settimanale Chi - che pubblica la foto - indica come Christopher Sanchez, ex agente Cia e già a servizio degli ex presidenti degli Stati Uniti George Bush e Barack Obama.

I retroscena sulla crisi di Harry e Meghan

Verità o pettegolezzi? Al momento tutto resta molto fumoso, ma c'è chi sostiene che lo stato dei fatti possa anche essere insabbiato e relegato a faccenda di poco conto solo per tutelare gli interessi che la coppia ha in comune. Meghan e Harry, infatti, hanno firmato contratti milionari che devono rispettare insieme e, pertanto, a nessuno dei due converrebbe ammettere la fine del matrimonio per fini prettamente economici. A ciò si aggiungano anche le conseguenze che una eventuale separazione comporterebbero per l'affidamento dei due figli Archie e Lilibeth: se di norma è la madre ad essere preferita nell'affidamento, i bambini resterebbero con lei negli Stati Uniti, con lui che tornerebbe a Londra dalla sua famiglia. Ma in questo caso i loro eredi sono anche rispettivamente sesto e settima in linea di successione al trono britannico, dettaglio che cambierebbe di molto la situazione se si considera improbabile che la Corona accetti una tale distanza dei due royal baby.