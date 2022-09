Meghan indossa gli orecchini donati dalla Regina Elisabetta: l'omaggio a sua maestà

Dopo la morte della regina Elisabetta II nel Regno Unito si è aperto un periodo di lutto scandito da cerimonie solenni. Il feretro della regina Elisabetta ha lasciato Buckingham Palace per raggiungere Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente. Il corteo ha attraversato il centro di Londra accompagnato dalla guardia d’onore: dietro la bara i quattro figli della sovrana, Carlo III, seguito dai principi Anna, Andrea ed Edoardo. Questa volta hanno sfilato anche il principe William ed Harry di nuovo insieme.

Meghan e Kate

Kate Middleton, Meghan Markle e la regina consorte Camilla non hanno preso parte al corteo, ma hanno raggiunto il palazzo di Westminster in auto, aspettando l'ingresso del feretro. Camilla e Kate sono andate in auto insieme, mentre la Duchessa di Sussex ha condiviso il veicolo con Sophie, moglie di Edoardo. Le due cognate si sono vestite di nero come impone il dress code durante un lutto. Nella Famiglia Reale britannica infatti il total black si indossa unicamente in questi casi. Ancora una volta Kate e Meghan si mostrano con due outfit simili. Cappotto, decollété e cappello con veletta.

I regali di Elisabetta a Meghan

In particolare la Markle per quest’occasione ha sfoggiato dei doni ricevuti dalla regina Elisabetta, una spilla a forma di foglia tempestata di diamanti appuntata sul cappotto nero di Catherine Walker e degli orecchini di perle e diamanti. Gli orecchini sono stati regalati all’ex attrice dalla sovrana nel 2018, dopo il matrimonio con Harry. I gioielli provengono dalla collezione reale della regina, un dono che testimonia la simpatia provata dalla sovrana per la moglie del nipote. Meghan decise di sfoggiarli in occasione della prima uscita ufficiale con la regina, il viaggio nel Cheshire.

Non è dunque un caso che la Duchessa di Sussex abbia deciso di re indossarli per questo particolare momento, a testimoniare il legame speciale che la univa con la sovrana. Proprio nel corso dell'esplosiva intervista a Oprah dello scorso anno, Meghan parlò degli orecchini della Regina e di quanto significassero per lei. La duchessa di Sussex rivelò alla conduttrice ed amica che la monarca le aveva regalato dei “bellissimi orecchini di perle e una collana abbinata”. Nonostante in quell’occasione la moglie di Harry lanciò non poche frecciatine alla royal family, spese invece parole bellissime per Elisabetta II: “La regina, ad esempio, è sempre stata meravigliosa per me. Voglio dire, abbiamo avuto uno dei nostri primi impegni congiunti insieme. Mi ha chiesto di unirmi a lei”.