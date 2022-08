Meghan Markle contro la famiglia reale: "L’ambizione è negativa solo da quando ho incontrato Harry"

Lo scorso mercoledì Meghan Markle ha lanciato il primo episodio del suo nuovo podcast Archetypes su Spotify. L’ex attrice si è ritrovata a conversare con l’amica di lunga data e campionessa di tennis, Serena Williams sul tema dell’ambizione. In particolare le due donne hanno discusso sul doppio standard sociale imposto alle donne che inseguono i loro sogni. La Markle ha raccontato di come le suore di Immaculate Heart, la scuola cattolica femminile di Los Angeles che ha frequentato dal sesto al dodicesimo anno, hanno sempre incoraggiato gli studenti a seguire i propri sogni: “Questo messaggio per me e le mie compagne di classe era chiaro: il nostro futuro di giovani donne era illimitato. Ambizione? Era questo il punto!”, ha esclamato entusiasta.

Quando l’ambizione diventa negativa

L’ambizione è stata sempre una delle forze che ha mosso Meghan, fin quando non ha incontrato il principe Harry. In quel momento, racconta, la sua brama ha assunto un’accezione negativa: “Quindi non ricordo di aver mai sentito personalmente la connotazione negativa dietro la parola 'ambizioso' fino a quando non ho iniziato a frequentare il mio attuale marito”, ha asserito.

La Duchessa di Sussex ha condiviso una riflessione sulla sua vita sotto i riflettori come partner del principe Harry e di quanti la vorrebbero relegata in un ruolo minore: “E apparentemente l'ambizione è una cosa terribile, terribile, per una donna che lo è, secondo alcuni. Quindi, dal momento che ho sentito la negatività dietro di essa, è davvero difficile non sentirlo. Non posso nemmeno vederlo, nei milioni di ragazze e donne che si fanno più piccole - così molto più piccole - su base regolare”.

Le frecciatine alla royal family

Una chiara frecciatina alla famiglia Reale. Del resto nel corso del podcast non sono mancate stoccate verso i parenti del marito. Meghan ha raccontato che Archie aveva rischiato di rimanere vittima di un incendio nella sua stanza, durante il tour ufficiale dei Sussex in Sud Africa, nel 2019. Fortunatamente, il bambino si trovava altrove con la tata, ma la Markle si è lamentata di essere stata costretta a lasciarlo per recarsi con Harry a un impegno ufficiale.