Meghan Markle vicina a una donna della famiglia reale: "Ecco cosa mi disse prima delle nozze con Harry"

Meghan Markle ha reso publico il consiglio che ha ricevuto da una “donna molto, molto influente e stimolante della royal family” prima del suo matrimonio con il principe Harry. In un nuovo episodio del suo podcast Archetypes , pubblicato martedì su Spotify, la duchessa di Sussex ha dato il benvenuto a Jameela Jamil, Shohreh Aghdashloo e Ilana Glazer per parlare del motivo per cui l'attivismo femminile attira spesso critiche.

Il consiglio ricevuto

In chiusura della puntata Meghan ha voluto rievocare un consiglio che ha ricevuto “solo pochi giorni” prima delle sue nozze di maggio 2018 da “una donna molto, molto influente e stimolante della royal family”. L’ex attrice ha preferito non dire di chi trattasse. “Per la sua privacy non condividerò con voi di chi si tratta”, ha aggiunto. “Mi ha detto, so che la tua vita sta cambiando, ma per favore non rinunciare al tuo attivismo. Non arrenderti perché significa così tanto per le donne e le ragazze”, avrebbe detto la misteriosa donna a Meghan, 41 anni. “E ho continuato a fare il lavoro per donne e ragazze perché è importante, sì. Ma anche perché mi ha incoraggiato a farlo", ha detto. "E la voce collettiva di tutti noi che ci diciamo a vicenda che conta è forse il punto. C'è sicurezza nei numeri. Ma c'è anche forza nei numeri”.

L’attivismo di Meghan

La lotta di Meghan per l’emancipazione femminile è iniziata sin dalla giovane età, in particolare quando la Duchessa allora adolescente bacchettò uno spot pubblicitario di Procter & Gamble che pubblicizzava il suo sapone per piatti Ivory esclusivamente per le donne. “Non credo sia giusto che i bambini crescano pensando a queste cose, che solo la mamma fa tutto”, asserì allora Meghan undicenne. Nonostante il suo ingresso nella royal family la 41enne ha cercato di tenere vivo il suo impegno a favore delle donne.

“Sento molte persone parlare dell'emancipazione delle ragazze e dell'emancipazione delle donne: sentirai persone dire che stanno aiutando le donne a trovare la loro voce", disse Meghan nel 2018 al primo forum annuale della Royal Foundation. “Sono fondamentalmente in disaccordo con questo perché le donne non hanno bisogno di trovare la propria voce, hanno bisogno di essere autorizzate a usarla e le persone devono essere esortate ad ascoltare”. Il sostegno alle donne è rimasto al centro dell’impegno di Meghan come working royal, la Duchessa è infatti diventata mecenate di Smart Works , un'organizzazione che aiuta le donne disoccupate e vulnerabili a ritrovare la fiducia di cui hanno bisogno per avere successo nei colloqui di lavoro.