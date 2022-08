Meghan Markle rivela come come con Harry sta educando il figlio Archie

Glamour e concentrata su di s. Ha questo sapore il ritorno di Meghan Markle, che si è raccontata in un?intervista a ?The Cut?, magazine digitale di moda e costume del New York Times. Tanti i temi snocciolati nel corso della chiacchierata con la rivista, dal rapporto con il principe Carlo, al ritorno sui social media.

L?educazione di Archie

La Duchessa di Sussex in particolare ha rivolto grande attenzione all?educazione dei due figli, Archie, 3 anni, e Lilibet, 1. Mentre la bambina è ancora troppo piccola Harry e Meghan si stanno concentrando molto sul primogenito, cercando di passargli valori per loro importanti: ?Gli diciamo sempre: 'Le maniere fanno l'uomo. Le maniere, le buone maniere, le buone maniere, le buone maniere??, ha detto la Markle al magazine in uscita il prossimo lunedì. La Duchessa ha infatti riferito di voler far fare al figlio, ?Una vita più normale possibile?. Per questo Meghan ed il marito hanno lasciato il ruolo da reali senior per trasferirsi in California. Qui i due tentato di far fare una vita comune ai figli. Meghan ad esempio ha raccontato di come la famigliola ha preso parte alla festa di compleanno di un amichetto di Archie, dove il bambino è stato accolto come un ospite famoso. ?Tutti sono rimasti sorpresi? quando la famiglia si è presentata, racconta l?ex attrice a ?The Cut?.

La casa di famiglia a Montecita

La Sussex nel corso dell?intervista ha inoltre parlato della casa di famiglia a Montecito, descritta dalla rivista, come: ?Climatizzata, dai soffitti alti e screziata dal sole?. Il trasferimento della sua famiglia in California è iniziato con un soggiorno nella casa di Tyler Perry a Los Angeles prima di acquistare la proprietà da 14,65 milioni di dollari a Montecito nell'agosto 2020. Meghan ha subito capito che quella era la casa giusta, che continuava a ?spuntare nelle ricerche online?, ma lei ed il marito nonostante ne fossero innamorati hanno cercato di non visitarla.

?Non avevamo lavoro, quindi non saremmo andati a vedere questa casa?, ha spiegato a The Cut . ?Non era possibile. È come quando ero più giovane e facevi le vetrine - è come se non volessi andare a guardare tutte le cose che non posso permettermi. Non mi sentivo bene?. La coppia è poi riuscita a sfondare negli States concedendosi la sontuosa magione: ?Una delle prime cose che mio marito ha visto quando abbiamo camminato per casa sono state quelle due palme?, ha detto Meghan. ?Vedi come sono collegate in fondo? Lui dice, 'Amore mio, siamo noi.' E ora ogni giorno, quando Archie ci passa accanto, dice: "Ciao, mamma. Ciao, papà?. Dopo tanti sacrifici il sogno della casa in California è diventato realtà per Meghan ed Harry: ?Abbiamo fatto tutto il possibile per prendere questa casa?, spiega la Markle, che qui dice di aver ritrovato la felicità: ?Gioia. Ed espira. E calma. Stai guarendo. Ti senti libero?.