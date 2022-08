Meghan Markle svela lo spaventoso incidente accaduto al figlio (nascosto alla famiglia reale)

Meghan Markle ha raccontato una spaventosa esperienza accadutale durante il suo ruolo da reale senior. Nell'episodio di debutto del suo podcast Archetypes pubblicato lo scorso martedì su Spotify l’attrice si è ritrovata a conversare con l’amica di lunga data e campionessa di tennis, Serena Williams sul tema dell’ambizione. Parlando del loro ruolo di madri, Meghan ha rivelato un incidente inedito capitatole nel 2019 durante una visita in Africa insieme principe Harry. In quell’occasione divampò un incendio nella stanza in cui dormiva il primogenito dei Sussex, Archie, che all'epoca aveva solo 4 mesi.

Un incendio nell’abitazione

“Quando siamo partiti per il nostro tour in Sud Africa, siamo atterrati con Archie”, ha esordito Meghan, 41 anni. “Archie aveva quattro mesi e mezzo. E nel momento in cui siamo atterrati, abbiamo dovuto lasciarlo in questa unità abitativa in cui ci avevano ospitato”. Meghan ed Harry sono stati presi dagli impegni ufficiali lasciando il piccolo alle cura della tata, finché è accaduto qualcosa di imprevisto che poteva mettere a repentaglio l'incolumità del principino: “Stava per prepararsi per andare a dormire. Siamo immediatamente andati a un fidanzamento ufficiale in questa cittadina chiamata Nyanga , finiamo il fidanzamento, saliamo in macchina e dicono: ‘C'è stato un incendio alla residenza. Cosa? C'è stato un incendio nella stanza del bambino. Che cosa?’”.

L’intuizione della tata Lauren

Harry e Meghan si sono allora precipitati nell’abitazione trovando la loro “incredibile tata Laure in lacrime”. La donna, originaria dello Zimbabwe, grazie ad una sua abitudine è riuscita a salvare il piccolo Archie dall’incidenio: “Avrebbe dovuto mettere a letto Archie per il suo pisolino, e ha semplicemente detto: 'Sai una cosa? Fammi andare a fare uno spuntino al piano di sotto.' (Lauren) era dello Zimbabwe, e ci piaceva il fatto che legasse sempre Archie su di sé, la schiena con un panno e il suo istinto era tipo: ‘Lascia che lo porti con me prima di metterlo giù’. In quel lasso di tempo in cui è scesa al piano di sotto, la stufa nella stanza del bambino ha preso fuoco. Non c'era nessun rilevatore di fumo. Qualcuno ha sentito solo l'odore del fumo in fondo al corridoio è entrato, estinto il fuoco”, ha detto Meghan.

La stoccata alla famiglia reale

Nonostante la grande paura la Markle ed il marito in “lacrime” e “scossi” dall’incidente sono stati costretti a proseguire con gli impegni reali previsti dal tour africano. Un ritmo incalzante che ha fatto storcere il naso a Meghan, che sperava che i supporter della corona potessero venire a conoscenza dell’incidente: “Ero tipo, puoi semplicemente dire alla gente cosa è successo? E così tanto, penso, otticamente. L'attenzione finisce per essere su come appare invece che su come ci si sente”, ha detto lanciando una chiara stoccata alla famiglia reale, che a suo dire nemmeno in questa occasione si è dimostrata comprensiva e condiscendente nei suoi confronti.