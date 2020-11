“Meghan Markle è incinta del secondo figlio”

Uno in particolare sarebbe l'indizio che, secondo i media stranieri, supporta il gossip sulla seconda gravidanza in corso della consorte di Harry d'Inghilterra

Meghan Markle è di nuovo incinta? Stando alle voci che si stanno diffondendo in queste ore sui media stranieri, la moglie del principe Harry potrebbe davvero essere in dolce attesa del secondo figlio, da sempre desiderato dalla coppia che non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia allietata dalla nascita del primogenito Archie a maggio 2019. Al momento si tratta solo di supposizioni e nulla trapela dalle fonti vicine ai duchi di Sussex che, nonostante si siano ufficialmente allontanati dalla famiglia reale inglese, restano sempre sotto costante monitoraggio degli osservatori reali, attenti nel notare il dettaglio che confermerebbe la gravidanza. Quale? La data di un’udienza in tribunale che Harry e Meghan avrebbero chiesto di posticipare per “motivi riservati”.

Meghan Markle è incinta? L’indizio che lascia pensare alla dolce attesa

È il sito The List a ricostruire la vicenda che porterebbe a rendere più che plausibile la seconda gravidanza di Meghan Markle, attualmente coinvolta in una causa contro il Mail on Sunday che lo scorso anno pubblicò una lettera privata inviata al padre Thomas e perciò è stato citato per uso improprio di informazioni private, violazione del copyright e violazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Ebbene, il processo sarebbe dovuto iniziare l'11 gennaio 2021, ma Meghan e Harry hanno chiesto di cambiare la data sulla base di "motivi riservati", per cui non inizierà prima del 15 ottobre 2021. Anche se potrebbe trattarsi solo di una coincidenza che il processo inizi nove mesi dopo il previsto, molti ritengono che non potrebbero esserci altri impedimenti alla richiesta di rimandare l’udienza di una causa tanto importante per la coppia se non una gravidanza in corso.

Meghan Markle incinta? I contrasti con la famiglia reale

Se la seconda gravidanza dovesse essere confermata, arriverebbe in un momento tutt’altro che pacifico per il clima famigliare. Come riporta Oggi, pare che Meghan Markle e Harry d’Inghilterra abbiano deciso di tenere ancora riservata la notizia in attesa di momenti migliori. Solo pochi giorni fa, infatti, Meghan Markle ha accusato apertamente di sessismo i Windsor, dimenticando clamorosamente che da quasi 70 anni è una donna colei che siede sul trono del Regno Unito… I contrasti tra la coppia e la regina sovrana, dunque, resistono, nonostante la lontananza geografica: forse l’arrivo di un altro nipote riuscirebbe a dirimerli.