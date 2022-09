Meghan Markle ritorno contestato nel Regno Unito a suon di fischi

Meghan Markle e un?inattesa estate in Uk. La Duchessa di Sussex e il marito non tornavano in Gran Bretagna dallo scorso giugno, quando si erano presentati a Londra per le celebrazioni ufficiali delGiubileo di Platino della Regina Elisabetta. Tre mesi dopo l?evento e 3 anni dopo la Megxit eccoli di nuovo su suolo inglese, questa volta non per motivi familiari bensì per ragioni professionali. L?ex attrice ha infatti avuto il compito di tenere il discorso di apertura alla cerimonia di apertura del vertice "One Young World" che si tiene in questi giorni a Manchester.

Un ritorno in grande stile per la statunitense che si è distinta per un outfit total red, che ha oscurato il marito: camicia in viscosa sostenibile effetto seta con fiocco al collo, pantaloni ampi, entrambi del brand etico Another Tomorrow e un paio di décolleté Aquazzura in tinta.

Le critiche a Meghan

Per l?evento a cui partecipa dal 2014, la Markle ha parlato di gender equality, esordendo: ?E' molto bello essere tornata nel Regno Unito?. Una frase che ha suscitato parecchie critiche, considerando la scelta della Duchessa, due anni fa, di lasciare il paese per sempre alla volta degli Stati Uniti. Nel suo discorso ai giovani leader Meghan è stata accolta da applausi e fischi d?incoraggiamento. Lo stesso trattamento non è stato però riservato alla Duchessa all?estero della Bridgewater Hall, dove si è svolto l?evento.

Markle ed il principe Harry sono stati infatti attesi da un gruppo di circa 100 sudditi piuttosto nutrito e battagliero: fischi, sonori buuu e urla, hanno scandito l?ingresso dei Duchi di Sussex. ?Siete dei falsi reali?, uno degli slogan più gridati, insieme a ?Me-gain?, storpiatura di Meghan che vuole sottolineare l?egoisimo e l?avidità dell?attrice (traduzione libera di Me-gain: guadagni per me). Inoltre non è piaciuto neppure il discorso della Markle, per gli eccessivi riferimenti alla sua vita personale: in 7 minuti di speech, fa notare il Daily Mail, la Markle ha detto 54 volte ?me?, vale a dire ?io". Il discorso, invece, avrebbe dovuto essere teoricamente incentrato sull?uguaglianza di genere.

Gli impegni in Europa

Questo non è l?unico impegno dei Sussex in Europa. Domani la coppia farà tappa in Germania, a Dusseldorf, per gli Invictus Games 2023, per poi tornare in Gran Bretagna in vista dell?intervento di Harry ai WellChild Awards previsto a Londra giovedì. Durante la permanenza su suolo inglesi i Duchi non faranno visita a Sua Maestà, trattenuta a Balmoral dall'aggravarsi dei suoi problemi di mobilità, così come agli altri parenti del principe con cui i rapporti continuano ad essere tesi.