Meghan Markle sospende il suo podcast dopo la morte della regina Elisabetta

Meghan ed Harry dopo la Megxit hanno iniziato una nuova vita negli States. Qui, abbandonato il ruolo di altezze reali devono mantenersi da s. E? allora che l?ex attrice si è inventata una nuova professione, quella di podcaster. La Duchessa di Sussex ha lanciato Archetypes, creata in collaborazione con Archewell Audio. Una serie di appuntamenti su Spotify che verte su un tema piuttosto caro a Meghan: gli stereotipi di linguaggio sulle donne e la loro origine.Archetypes ha debuttato il mese scorso e le prime tre puntate sono state un vero successo.

Meghan sospende Archetypes

Erano tutti pronti al lancio dell?attesissimo quarto episodio del podcast quando è arrivato l?annuncio della scomparsa della Regina Elisabetta II. Meghan ed Harry dopo un lungo periodo lontano dal Regno Unito, proprio in questi giorni si trovavano in Europa per degli impegni professionali. Una coincidenza che ha fatto che sì che il principe Harry potesse dare l?ultimo saluto all?amata nonna. Non solo, Meghan si è sorprendentemente unita al marito ed i cognati William e Kate fuori dai cancelli del castello di Windsor. Intanto Harry e la consorte si fermeranno nel Regno Unito per tutto il periodo di lutto, e stanno pensando di farsi raggiungere a Londra dai figli. Ad accompagnare Archie e Lilibet dovrebbe essere la nonna materna, Doria Ragland. Una scomparsa improvvisa che ha fermato anche gli impegni dei Duchi di Sussex. Come riporta People dato il periodo di lutto in corso la Markle per rispetto della famiglia del marito ha deciso di sospendere anche il suo podcast Archetypes. Uno stop temporaneo, dato il successo riscosso dal podcast, di cui ancora non si conosce la durata.

Le stoccate alla famiglia reale

Archetypes si è classificato al primo posto tra i podcast negli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Canada nelle classifiche internazionali di Spotify. Un trionfo dovuto ai temi attuali snocciolati da Meghan, ma anche indubbiamente alle frecciatine alla famiglia reale che hanno condito il podcast. Nella prima puntata con ospite Serena Williams la Markle ha parlato del tema dell?ambizione che su di lei ha avuto una ricaduta negativa dopo aver conosciuto Harry. La donna ha inoltre rivelato un particolare inedito del suo ruolo da royal, quando scoppiò un incendio nella stanza di Archie in cui il piccolo rischiò di rimanere coinvolto. Anche nella seconda puntata, che ha visto la partecipazione di Mariah Carrey non sono mancate le stoccate ai Windsor. La Duchessa ha conversato con la cantante delle difficoltà di essere biraziale, raccontando come dopo il matrimonio con il principe venga vista come una donna nera.