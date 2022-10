Meghan Markle scende in campo accanto alle donne iraniane: il gesto della Duchessa

Meghan Markle martedì ha fatto un'apparizione a sorpresa a un evento organizzato da Spotify e si è fatta notare per il suo outfit. Niente di stravagante, la Duchessa di Sussex ha indossato una semplice t-shirt nera, resa speciale dal messaggio in farsi a sostegno delle proteste in Iran.

La maglietta della Markle

La Markle, 41 anni, è salita sul palco dell’evento Women@Spotify, organizzato dalla quota femminile del colosso di streaming per promuovere l’inclusività, indossando una maglietta nera con una scritta in persiano. “Donne, vita, libertà”, recita la stampa che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. L’ex attrice si è unita al coro di protese contro il regime teocratico iraniano degli ayatollah. Meghan ha preso parte all’evento poiché ormai è uno dei volti di Spotify grazie al suo podcast, Archetypes, in cui parla spesso di donne e emancipazione femminile.

La moglie del principe Harry durante Women@Spotify, ha elogiato il “coraggio” delle manifestanti in Iran , che protestano dal 16 settembre, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini. La ragazza è stata uccisa dalle forze dell’ordine con l’accusa di indossare in modo errato l’hijab.

Meghan, una responsabile ideale

Ma l’impegno di Meghan a favore delle donne iraniane non si ferma al look. La 41enne ha portato con sé due membri esecutivi della sua organizzazione Archewell, il vicepresidente esecutivo delle comunicazioni globali Ashley Hansen e la presidente Mandana Dayani, entrambe di origine iraniana. In particolare la Dayani ha dedicato un post sul suo profilo Instagram a questa giornata speciale, dicendosi orgogliosa dell’impegno della sua responsabile. “Sono così grata di lavorare con donne incredibili come Meghan e la mia collega e amica iraniana Ashley Momtaheni, mentre continuiamo a sottolineare il coraggio donne e delle ragazze in prima linea in uno dei più importanti movimenti femministi del nostro vite”, ha scritto la presidente di Archewell.

Dayani si dichiara grata per l’endorsement della Markle: “In un evento di oggi, Meghan ha parlato della rivoluzione guidata da donne e ragazze in Iran, del coraggio che mostrano ogni giorno, della loro leadership e difesa dei diritti umani fondamentali: donne, vita, libertà. Come donna iraniana che è fuggita dal suo paese d'origine alla ricerca di queste stesse libertà, non avrei potuto essere più grata per come sceglie, ancora e ancora, di difendere le donne in tutto il mondo. Giornata orgogliosa ad Archewell, e soprattutto per me e Ashley Momtaheni”. Insomma pare che da Archewell si respiri area di cooperazione e libertà. Dichiarazioni che cozzano con quelle degli ex dipendenti della Duchessa di Sussex, che l’hanno definita: “una sociopatica narcisista”, dicendo di essere spaventati da lei, accusandola di mobbing.